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國道外側封路讓蝶道 1週3次創紀錄

2019-03-27 19:24中央社 雲林縣27日電

時值紫斑蝶遷徙季節，飛越國道3號高速公路雲林縣林內鄉觸口路段，今天再度封閉外側車道，國道讓蝶道1週來第3次創下紀錄，根據南部觀測，預估清明節前後將有另一波高峰。

每年清明節前後，紫斑蝶在高雄茂林等地過冬後，北飛遷徙到苗栗、新竹一帶繁殖，群蝶飛過雲林縣林內鄉、飛越國道3號高速公路觸口路段，形成蝶舞天空的生態奇觀，當地被喻為「蝶河隘口」，台灣紫斑蝶生態保育協會在此季節，進駐觀測與記錄紫斑蝶生態。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥指出，現在觀測到的紫斑蝶遷徙數量，僅僅是目測300公尺範圍，而高速公路觸口路段封閉外側車道1.1公里，超過300公尺範圍的紫斑蝶數量就無法統計，數量可能更多，昨天觀測每分鐘飛越逾1200隻，是2008年以來之最，但那是目測範圍內，範圍外可用超量形容，預估超過8萬隻。

陳瑞祥指出，去年是紫斑蝶遷徙的低峰期，以往2個月飛越總量才10萬多隻，今年進入遷徙高峰期，且又提早在3月下旬就現蹤，昨天暴量後，今天減少，觀測記錄每分鐘約300多隻。

陳瑞祥表示，以前曾經一次大量出現後，接著就未見蹤影，今年根據協會志工觀察，在高雄茂林以南有一大批紫斑蝶飛出，預估後面可望會有高峰，預計在清明節前後會出現，可以期待。

林內鄉長張維崢指出，歷年來高速公路封閉外側車道的「國道讓蝶道」，只要出現每分鐘250隻以上的飛越量，接連2天封路的機率很高，曾經有紫斑蝶遷徙季節的2個月內，陸續封路過4次，但是今年創紀錄，21日是今年首度封閉車道，到今天上午再度封路，是1週來第3次，也是歷年僅見，今年可望再現群蝶飛舞天空奇景。

張維崢表示，因為暖冬雨量少，紫斑蝶集結量增加，而且這幾年高速公路總局、紫斑蝶生態保育協會及林內鄉公所廣植蜜源植物的共同努力，可以期待今年紫斑蝶數量，使得「國道讓蝶道」的紫斑蝶遷徙生態奇觀，讓「林內真驕傲」，也呼籲農民在紫斑蝶遷徙季節，減少噴灑農藥或化學藥物，大家一起維護珍貴的紫斑蝶生態。

紫斑蝶國道高速公路

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