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台灣第一進香團205年 執著到已消失古地名「笨港」進香

2019-03-27 18:25聯合報 記者謝恩得╱即時報導

台灣第一進香團彰化南瑤宮笨港進香205年，新港奉天宮大陣仗前往迎接。圖／奉天宮提...
台灣第一進香團彰化南瑤宮笨港進香205年，新港奉天宮大陣仗前往迎接。圖／奉天宮提供
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號稱台灣第一進香團的彰化南瑤宮「笨港進香團」有205年歷史，今天下午抵達嘉義縣新港鄉，新港鄉各界與文武陣頭前往迎接，晚間於新港奉天宮前舉行祝壽大典，明天清晨5點將舉行最重要的「請火」儀式。

奉天宮人員表示，彰化南瑤宮執著地往一個已經消失的古地名「笨港」進香，乃是基於感恩、不忘本的精神，然而笨港天后宮早年因天災損毀，南下謁祖活動又不能中斷，於是改至與笨港天后宮有淵源的新港奉天宮進行會香儀式，這項活動已被文化部指定為嘉義縣的無形文化資產。

新港奉天宮董事長何達煌表示，彰化南瑤宮笨港進香團，可說是台灣大型徒步進香團鼻祖，205年來面臨了許多的歷史變遷、動盪與政權的更迭，彰化南瑤宮笨港進香至今仍延續不絕。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢指出，今年最大的特色是全國記載歷史最悠久的老大媽會「輿前」曲館─梨春園，以及最近復館的南瑤宮曲館─勵英社亦參與進香。

他表示，南瑤宮的笨港進香活動，已成所有媽祖信徒們的「集體記憶」，並不因日本殖民政權的統治而中斷，這一條傳承200多年的香路，已深深烙印在彰化媽祖信徒們的記憶中，彰化南瑤宮笨港進香可以說是笨港歷史的見證者。

彰化南瑤宮笨港進香205年，今年由南瑤宮老大媽會、老四媽會、聖四媽會帶領進香。圖...
彰化南瑤宮笨港進香205年，今年由南瑤宮老大媽會、老四媽會、聖四媽會帶領進香。圖／奉天宮提供
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彰化南瑤宮媽祖205年來每年都到笨港進香。圖／奉天宮提供
彰化南瑤宮媽祖205年來每年都到笨港進香。圖／奉天宮提供
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新港奉天宮董監事人員熱烈迎接南瑤宮到訪。圖／奉天宮提供
新港奉天宮董監事人員熱烈迎接南瑤宮到訪。圖／奉天宮提供
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彰化南瑤宮和新港奉天宮媽祖鑾轎會香。圖／奉天宮提供
彰化南瑤宮和新港奉天宮媽祖鑾轎會香。圖／奉天宮提供
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最近復館的南瑤宮曲館─勵英社亦參與進香。圖／奉天宮提供
最近復館的南瑤宮曲館─勵英社亦參與進香。圖／奉天宮提供
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南瑤宮奉天宮天后宮

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