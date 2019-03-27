彰化南瑤宮笨港進香換龍袍 具代表性宗教儀式

2019-03-27 17:06 中央社 嘉義縣27日電



彰化南瑤宮笨港進香活動已有200年歷史，今天在笨港天后宮進行隆重的媽祖換龍袍，深具代表性宗教儀式，現場擠滿信徒，場面莊嚴熱鬧。晚上駐駕新港奉天宮，明天起駕回鑾。

彰化南瑤宮媽祖24日起駕展開為期7天6夜的笨港進香活動，昨天駐駕雲林北港朝天宮，今天上午在彰化市長林世賢及大批信眾陪同下至嘉義笨港天后宮進行換龍袍儀式，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛等人熱情迎接。

彰化南瑤宮於西元1738年建廟，而開基三媽的香火早期由來自笨港的楊謙攜往彰化，因此過去南瑤宮進香都會前往楊氏祖屋，後來楊氏後人認為應由人祭拜神明，而非神明探望人，因此請南瑤宮雕了一尊媽祖金身到嘉義楊家。

翁章梁歡迎南瑤宮信徒來到嘉義進香，隨後說明媽祖換龍袍典故，他說，當初彰化南瑤宮媽祖金身到嘉義楊家，由於楊家子孫財力不濟，無力更換奉祀媽祖的龍袍，因此南瑤宮笨港進香都會替楊家媽祖換新裝。

翁章梁指出，日治時代末期，楊家後代被日軍強行徵集到南洋當軍夫，惟恐奉祀媽祖香火無人為繼，於是將媽祖金身遷祀水仙宮，直到笨港天后宮完成重建後，才將媽祖遷入同時換龍袍儀式也改在笨港天后宮進行。

林世賢指出，南瑤宮笨港進香，就是現今雲林縣北港和嘉義縣新港的進香活動，已有200年歷史，有許多深層文化交流，包括換龍袍、會香等，都是具代表性的宗教儀式。