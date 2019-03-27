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民進黨立委提名初選 台南今3人登記

2019-03-27 16:43聯合報 記者鄭維真╱即時報導

2020民進黨台南市立委提名初選，今天有現任立委林俊憲、現任議員林宜瑾、前市議員賴惠員等3人完成登記，另外，前市議員唐碧娥由助理領表、林昱仲全代與黨員童威文代友領表等，共3人領表。

民進黨台南市黨部統計，截至今日為止，有第1選區賴惠員、第2選區郭國文、第4選區林宜瑾、第5選區林俊憲、第6選區王定宇共5人登記。目前領表的有葉宜津、陳亭妃、蔡旺詮、李退之、顏純左、唐碧娥、蔡明峰、陳宗明、林昱仲，童威文等。

民進黨林俊憲郭國文

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