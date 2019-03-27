嘉義縣府花預備金辦藝術表演買藝術品 議會打臉撤決算

2019-03-27 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府去年動支第二預備金900萬元辦地景藝術，又花1900萬元辦4場戶外藝術表演，共2800萬元未報議會通過，今天上午議會聯審縣府提報「總預算第二預備金」決算，國民黨團痛批縣府動用救苦救災錢，不同意，要求表決，主席陳柏麟議員交付表決，在場沒有議員同意追認支出，最後議決撤回，創縣府花用預備金未獲議會同意案例 。

由於兩筆經費已支用，縣府主計處長陳明儷說，第二預備金已經執行，列入年度決算，議會撤回，決算要重編，收回2800萬元；文觀局長許有仁說， 配合故宮南院開幕，形塑縣府周邊博物館群形象，設置地景藝術，去年花1900萬元設10件，近年共設30餘件，未來不再編預算做地景藝術。

議會臨時會審議前縣長張花冠卸任前，支出的107年度總預算第二預備金決算，議員詹琬蓁批縣府亂花錢做藝術品，地景藝術預算千萬元，又認為不足動用預備金900萬元，「做這麼多藝術品有什麼用？」，這幾年共花4700萬元做30餘件藝術品，怎麼不補助學生學習藝術？!

議員李國勝抨擊縣府亂花錢，他說，預備金應用在救苦救災，1900萬元辦活動暗渡陳倉，議會不該背書；議員王啓澧也砲轟藝術品不應動用縣款；議員吳思蓉也表態反對。民進黨議員林緗亭批文觀局藐視議會，原以為不必動用預備金辦表演活動，卻一騙再騙，失信於議會，預備金不能積非成是，用來辦藝文活動。