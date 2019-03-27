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影／藝饗嘉2019嘉義藝術節 29日璀璨登場

2019-03-27 12:54聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

「藝饗嘉2019嘉義藝術節」本月29日登場，今年主題為「藝饗嘉」，意謂「藝術饗宴在嘉義」，這和「異想家」同音，希望前來參與嘉義藝術節的市民朋友們，都能在這場藝術盛宴中，天馬行空、異想天開的感受藝術帶來的歡樂幻想。

今年藝術節邀請十鼓擊樂團的謝十團長擔任策展人，同時也由十鼓擊樂團在文創園區舉行戶外開幕表演，以撼天震地的鼓聲，邀請市民共享受藝術文化的洗禮。

嘉義市為藝文之都，每年舉辦許多藝文活動，將藝術推進校園、家庭、生活裡無處不在。在這春暖花開的季節裡，透過藝術節活動的舉辦，讓市民盡情地觸及藝術、享受藝術，沈浸這場藝術盛宴中，自由自在、天馬行空、異想天開的感受藝術帶來的歡樂與樂趣，找尋最真實、體驗最自在的藝術文化饗宴，就讓「嘉義走出去，世界走進來」。

「璀璨嘉義」系列首場音樂會本月29日青年節當天在音樂廳演出，邀請洪萃嶷、孔維良、葉哲睿三名博士級青年演奏家從國際樂壇回到家鄉嘉義，首度合作演出，帶來「琴有獨春」既叫好又叫座的古典樂曲，為藝術節揭開序幕。

本月30日邀請十鼓擊樂團於嘉義文創園區戶外開幕盛大演出，十幾公尺的大舞台、精湛動人的鼓藝、撼天震地的演出，精彩可期。

嘉義籍藝人澎恰恰與許效舜合作，配上鐵獅玉玲瓏升級版「鐵獅亮光樂團」，帶來全球首演-嘉義限定版的音樂脫口秀節目「鐵獅弄火雞」，呈現嘉義在地最真實的感動。

近期竄起的國內樂壇的他拉喇叭樂團，用樂器當道具、音樂來對白，以豐富逗趣的演出，帶動管樂演奏的新趨勢，這次帶來的「國王的人馬」融合音樂與童話，適合全家大小觀賞。

台灣國樂團的「小熊歷險記」融合音樂與兒童劇，帶來特殊精緻的音樂劇，適合親子共同觀看。壓軸的閉幕音樂會，邀請李哲藝的「小哲的藝想世界」音樂會，用原創音樂描繪出嘉義新八景，可欣賞作曲家李哲藝親自指揮台南市民族管絃樂團，聆聽原汁原味的一手音樂，展現嘉義諸羅的人文山水風景。

文化路上也有「溜溜球世界冠軍楊元慶」和「街頭舞霸」封街表演，帶動街頭熱潮。文化局廣場4月起每周六、日有多場的異國風情、嘉義市傑出團隊與親子劇等精彩節目。活動詳請可上官網查詢 http://www.2019chiayifestival.com

「藝饗嘉2019嘉義藝術節」本月29日登場，今年主題為「藝饗嘉」，嘉義市長黃敏惠...
「藝饗嘉2019嘉義藝術節」本月29日登場，今年主題為「藝饗嘉」，嘉義市長黃敏惠邀大家到嘉義參與這場藝文饗宴。記者王慧瑛／攝影
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「藝饗嘉2019嘉義藝術節」本月29日登場，今年主題為「藝饗嘉」，嘉義市長黃敏惠...
「藝饗嘉2019嘉義藝術節」本月29日登場，今年主題為「藝饗嘉」，嘉義市長黃敏惠邀大家到嘉義參與這場藝文饗宴。記者王慧瑛／攝影
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「藝饗嘉2019嘉義藝術節」本月29日登場，今年主題為「藝饗嘉」，嘉義市長黃敏惠...
「藝饗嘉2019嘉義藝術節」本月29日登場，今年主題為「藝饗嘉」，嘉義市長黃敏惠邀大家到嘉義參與這場藝文饗宴。記者王慧瑛／攝影
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「藝饗嘉2019嘉義藝術節」本月29日登場，今年主題為「藝饗嘉」，嘉義市長黃敏惠邀大家到嘉義參與這場藝文饗宴。記者王慧瑛／攝影
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「藝饗嘉2019嘉義藝術節」本月29日登場，今年主題為「藝饗嘉」，嘉義市長黃敏惠邀大家到嘉義參與這場藝文饗宴。記者王慧瑛／攝影
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