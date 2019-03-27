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影／菸葉檢驗廠改造 「最美」日照中心誕生了！

2019-03-27 12:07聯合報 記者卜敏正╱即時報導

天主教中華聖母基金會承辦，被稱為 嘉義縣最美的「中埔日照中心暨暖暖老人食堂」今天開幕，照顧中心建築是將昔日中埔菸葉檢驗廠古績改造，設計成日系文青咖啡館形貌，引進日本高齡友善傢俱等設備，未來可照顧24名長輩，加上暖暖食堂以及長青活力站總計可照顧224人。

衛生福利部常務次長薛瑞元、嘉義縣縣長翁章梁、立委吳玉琴、中埔鄉長李碧菁，以及統一超商管理群協理徐光宇及社區代表，今天一同為「中埔日間照顧中心暨暖暖老人食堂」揭幕，同時陪伴長輩一起製作菸草紙傘、體驗活力站長輩的「樂智圈」運動等活動。

翁章梁表示，嘉義縣年輕人少、出生率低，老年人口連續12年蟬聯全國比例之冠，銀髮產業是嘉義縣發展重要方向，縣府將在大埔美規劃90公頃長照產業園區，希望透過發展多元銀髮產業，為嘉義帶來更多就業機會。

天主教中華聖母基金會董事長陳美惠，感謝7-ELEVEN「把愛找回來」門市零錢捐善款，以及嘉義縣政府補助，合力投入超過750萬元經費，讓「中埔日間照顧中心暨暖暖老人食堂」成為嘉義縣最美、多元照顧場域。

「 這是最美日照中心！」中華聖母基金會執行長黎世宏表示，日照中心設計過程強調不破壞原有古蹟，完工後就像一座原木打造的日式咖啡館。目前剛試營運只照顧3名長輩，未來預計收照顧最多24人。

日照中心設計宛如日式 咖啡館。記者卜敏正／攝影
日照中心設計宛如日式 咖啡館。記者卜敏正／攝影
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日照中心設計宛如日式 咖啡館。記者卜敏正／攝影
日照中心設計宛如日式 咖啡館。記者卜敏正／攝影
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日照中心設計宛如日式 咖啡館。記者卜敏正／攝影
日照中心設計宛如日式 咖啡館。記者卜敏正／攝影
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日照中心設計宛如日式 咖啡館。記者卜敏正／攝影
日照中心設計宛如日式 咖啡館。記者卜敏正／攝影
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中埔日照中心是將舊式菸葉檢驗廠重新改造。 記者卜敏正／攝影｜
中埔日照中心是將舊式菸葉檢驗廠重新改造。 記者卜敏正／攝影｜
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中埔日間照顧中心暨暖暖老人食堂今天揭牌。記者卜敏正／攝影
中埔日間照顧中心暨暖暖老人食堂今天揭牌。記者卜敏正／攝影
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咖啡館翁章梁

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