台南將添再生水廠 助穩高科技產業用水

2019-03-27 12:13 中央社 台南27日電



台南市永康水資源回收中心放流水回收再利用統包工程今天開工，內政部長徐國勇在動土典禮致詞時表示，完工後每日可產出1.55萬噸可供高科技廠使用的再生水，協助穩定用水。

內政部營建署指出，「台南市永康水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」，為中央積極規劃的全台6個示範計畫之一；將興建台南市第7座水資源回收中心、及台南市第1座再生水廠供應產業用水，預計民國110年完工，並陸續供應再生水給南部科學園區台南園區的3家高科技廠商。預計至112年可每日供應約1.55萬噸，挹補產業用水缺口。

徐國勇表示，水資源回收中心不同於以往的污水處理廠；而是要把污水透過淨化程序，變成再生水加以利用。永康水資源回收中心的再生水透過高等級處理，可成為高科技產業用水。連台積電、聯電、群創等廠商都敢使用在製程中，就沒有人會再懷疑再生水的品質。

他說，污水下水道建設被視為文明進步的重大指標性建設；水資源回收中心更讓水資源成為循環經濟的一部分，促進經濟發展，也可讓環境變得更美好。

台南市長黃偉哲致詞時表示，南部地區近年的雨、旱季差別愈來愈明顯，往往在颱風季過後會有半年時間雨量很少。台南雖有很多水庫，但也有淤積的問題。水資源回收再利用可在旱季時發揮穩定產業用水的功能，緊急時還可支援民生用水，希望這項工程能如期、如質完工。

內政部營建署指出，此工程預計於110年3月完工，第一期規模平均每日可處理2.9萬噸污水，產出8000噸再生水。全期完工後，每日可處理8.7萬噸污水，產出1.55萬噸再生水，每年相當於產出2263座標準游泳池的水量。