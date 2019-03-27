全國首座供應高科技廠再生水廠 永康動工

2019-03-27 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



全國首座供給高科技廠商使用的再生廠，於今日在永康開工動土，內政部長徐國勇、營建署長吳欣修及台南市長黃偉哲都到場，共同見證台南再生水發展的新里程碑。

再生水廠預計全期完工後，每日可產出1.55萬噸再生水，每年相當於產出2263座標準游泳池的水量。售予台積電、聯電及群創等南科廠商使用，讓污水也能變黃金。

徐國勇表示，內政部推動汙水回收再利用，改變以往家庭污水淨化即排放的流程，透過再淨化程序，將污水轉變成再生水加以利用。永康再生水透過高等級的處理，可為高科技產業用水提供一股穩定的水來源，連台積電都願意使用，還有誰懷疑再生水的水質。

台南永康水資源回收中心統包工程由山林水環境公司負責興建及營運，契約金額約47億元。其中南科園區內興建經費由園區基金支應，園區外興建經費則由內政部營建署補助82%，市府自籌8%，工程興建採統包模式，將工程及後續15年的操作、營運一次發包,工程預定於2021年3月完工。

第一期規模，平均每日可處理2.9萬噸汙水，產出8000噸再生水。全期完工後，每日可處理8.7萬噸汙水，產出1.55萬噸再生水。