特色遊具公園開放小朋友嗨翻 請家長放下手機「陪玩」

2019-03-27 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六市公所花費近300萬元，在斗六市藝術水岸園區打造斗六第一個特色安全兒童遊憩園區，除了溜滑梯，另有雙層攀爬網、圓盤旋轉器、攀岩等設施，今天開放使用，許多小朋友玩到不想離開，市長林聖爵說，特色遊具可以豐富兒童體感統合，希望家長帶孩子到這裡都能放下手機，做最重要的事「陪孩子玩」。

斗六市公所獲營建署補助，在斗六藝術水岸園區打造親子公園，為讓孩子能在遊玩同時增進體感統合能力，公園內設置特色安全兒童遊具區，有結合階梯、拉繩已及攀岩的溜滑梯，雙層攀爬網、鞦韆、圓盤及棒狀旋轉器等特色遊具。

斗六市公所公用課長孫旺田表示，遊具區內地面有厚達30公分的卵石鋪面，可減少孩童受傷的機率，全區通過公共兒童遊戲場設備、遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法檢驗合格。

林聖爵說，這是斗六第一個特色兒童遊憩園區，除了相關園區使用注意事項必須留意、切勿破壞，他認為最重要的是家長一定要放下手機，陪同孩子盡情遊戲，加深親子互動。