新港鄉闢滯洪池徵收農地 農民綁「共匪來了」布條抗爭

2019-03-27 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府去年發包治水工程新港鄉埤子頭滯洪池，引發農民地主強烈不滿，今天上午埤子頭滯洪池護農自救會長嚴眺鴻帶領3輛遊覽車農民地主百餘人，到縣府大門前拿白布條抗爭，頭綁「共匪來了」布條，要求縣府重新評估，停止施工，確保農民權益；縣府水利處長林谷樺由警察保護出面受理陳情書，答應1個月內重新評估。

嚴眺鴻不滿說，水利署要求縣府就埤子頭滯洪池工程功能定位，以及地價偏低等問題，詳細評估，但縣府未遵照執行，未與農民協商，也未落實協議價購，被徵收農地是特定農業用地良田，一旦被徵收，農民喪失農保資格，要農民如何維持生計，他批縣府多次發包不出去，私下用議價發包。

議員林于玲到場聲援，要求重新評估，維護農民權益； 多位農民痛批治水工程不當，鴨霸，要求縣府立即停工，農民群情激憤，不斷喊口號 ，大批員警戒備；水利處長林谷樺說，治水工程依法招標發包，並非用議價發包，縣府正評估保護被徵收農地農保資格，他答應1個月重新評估。