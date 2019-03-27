烏山頭水庫親水公園 清明連假兒童免費玩

2019-03-27 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



烏山頭水庫風景區最夯景點-親水公園將於4月4日起全面開放，開放時間為上午9時至下午5時， 烏山頭水庫吉祥物烏嘎嘎家族也會在4月4日兒童節當天上午10點與下午2點30分在親水公園或旅客服務中心與大家見面，遊客遇到烏嘎嘎可以一起與牠們拍照，留下美好的紀念喔！

為了響應4月4日至8日兒童與清明連假，烏山頭水庫風景區推出以下好康優惠活動：

慶祝兒童節，4月4日至4月7日連假期間，12歲以下(含)兒童可享門票免費入園優惠。

好康大放送! 4月4日至4月8日連假期間，凡購買烏山頭水庫風景區門票滿250元即贈送價值250元烏山頭太陽能觀光遊艇船票乙張，500元贈送2張以此類推，每日限量50張，送完為止。

嘉南農田水利會楊明風會長表示，親水公園內充滿南洋風味的景觀設計，有雨林瀑布區、兒童戲水區、恐龍隧道、蘑菇區、高空滑水道等多樣遊樂設施，是大、小朋友都能盡情玩水的好去處，區內另設有兒童溜滑梯、兒童戲水池等遊戲設施，非常適合孩童戲水，每年皆吸引上萬遊客攜帶眷前來遊玩。

親水公園戲水池由烏山頭水庫直接供水，開放期間有專人定時檢測水質，確保水質衛生無虞，還有合格救生員時時刻刻維護遊客戲水安全。