議長郭信良聲援居民 要曾文南化聯通管依舊路線施工

2019-03-26 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



連結曾文與南化水庫的聯通管工程多年前因莫拉克颱風而廢除，去年被行政院核定列入前瞻基礎建設，將斥資120億元重新啟動，不過因新規劃的道路埋設路線與當年不同，引發當地民眾不滿，今天下午南區水資源局在玉井舉行第二次公聽會，除了數百名民眾到場表達意見，議長郭信良、副議長林炳利也與在地議員周奕齊等5位議員到場力挺。

現場多數地方人士表示，新路線管道沿台3線鋪設，將讓山區交通進入黑暗期。另也擔心工程採用地下推進或潛盾，恐造成交通受阻或影響住家房屋。居民仍訴求照當年舊路線進行，沿河岸新建堤防及道路埋設地下，可防止河水侵蝕農地，又可讓道路變寬帶動觀光。

針對民眾疑慮，南區水資源局回應，聯通管選用的管材抗高壓又耐震，採用與日本等先進國家相同之管材，壽命達40年以上且施設11監控站、每年編列預算檢修，並於施工中進行鄰房監測等4項措施，安全有保障。

為降低對交通影響，施工方式以推管或潛盾方式通過住宅密集區與觀光熱點，分段埋管施工並做好交通維持、確保施工期間雙向通行等3措施，降低施工期間交通影響。

不過，議長郭信良仍強硬表示，一定要依居民意見，採最早規劃的舊路線。若南水局執意要用新規劃路線，他將帶著居民以人肉阻擋抗爭。

南水局副局長鄒漢貴表示，舉辦公聽會是程序，一切都依法行政，而居民支持的舊路線，因需徵收私地，違反土地徵收條例中優先使用公有土地的規定，且居民期待藉由工程讓道路拓寬，但南水局並非道路的主管機關，只能依需求開闢防汛所需道路。並非不想符合民眾的期待，而是與法不合，上報到中央也會被打回票。