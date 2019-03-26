打造都市親水河岸 雲林溪礫間淨化見清流

2019-03-26 20:01 中央社 雲林縣26日電



雲林縣政府所在地斗六市，有一條彎流的雲林溪，縣府推動掀蓋計畫及水質改善，透過礫間淨化及截流改善水質，打造都市親水河岸，讓民眾看得見溪流由濁轉清的變身過程。

雲林縣政府舉行雲林溪掀蓋計畫中汙水截流工程開工動土典禮，縣長張麗善、立法委員劉建國、斗六市長林聖爵、行政院環境保護署主任秘書葉俊宏及各界與會，預計民國110年農曆過年前，水岸景觀與清淨溪流，將為斗六市帶來都市水岸新天地。

張麗善說，蜿蜒於斗六市區的雲林溪從牛墟橋到中山路的下游河段長0.8公里，推動水質改善計畫，將生活汙水截流至汙水主幹管，輸送到斗六水資源回收中心處理，至於牛墟橋到大學路的上游部分，畜牧業放流水將進行汙水截流與礫間淨化處理，徹底改善河川水質。

劉建國指雲林溪掀蓋不只打開水泥蓋，讓斗六也有類似台中綠川、柳川的親水河岸，主要是水質改善，民眾透過玻璃帷幕廊道看見礫間淨化工程，這是全國首創工程，令人期待，另一重要意義是公民團體參與討論周邊歷史建築群維護與景觀建設，讓雲林溪展現新風華。

出身斗六的葉俊宏說，雲林溪早期以河岸綠意盎然聞名，後來加蓋成為停車場，卻掩蓋了許多斗六人的共同回憶，第一期掀蓋工程已完成，現在推動第二期掀蓋計畫至中山路河段，環保署推動礫間淨化及汙水截流工程，加上水利部門持續推進的景觀工程，斗六人將重溫及發現雲林溪之美。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋工程包含水質淨化及掀蓋工程的水與綠計畫，將讓民眾看到從大學路、牛墟橋到中山路的雲林溪新面貌，綻放都市親水河岸新亮點。