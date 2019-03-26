林內蝶道群舞 每分鐘逾1200隻近年之最

2019-03-26 18:26 中央社 雲林縣26日電



時值生態奇觀的紫斑蝶遷徙季節，群蝶不時通過雲林縣林內鄉、飛越國道3號高速公路觸口路段，今天天氣轉晴，群蝶飛舞再現，經觀察統計每分鐘逾1200隻，是近年之最。

每年清明節前後，紫斑蝶從高雄茂林等地北飛遷徙，通過雲林縣林內鄉、飛越國道3號高速公路觸口路段，群蝶飛舞天空奇觀，當地被喻為「蝶河隘口」，台灣紫斑蝶生態保育協會在此季節，進駐標記與記錄紫斑蝶生態。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥指出，過去幾天下雨，今天上午大約10時多，天氣轉晴，原已蓄勢待發的紫斑蝶奮力群飛，觀察最大量時約每分鐘超過1200隻，是民國97年以來之最，讓協會夥伴相當興奮。

高速公路總局也緊急採取護蝶措施，封閉國道3號高速公路北上252K至253K林內觸口路段的外側車道，希望讓道紫斑蝶，避免受到車輛經過的強風影響，只不過，仍有零星幾隻紫斑蝶飛不過去而喪命國道；直到下午近1時，數量降至每分鐘250隻以下，外側車道才開放。

林內鄉公所從23日起接連兩個週六日，舉辦紫斑蝶季活動，無奈開幕當天及隔天都下雨，民眾沒見到紫斑蝶，且過去幾年紫斑蝶遷徙數量減少，令人興嘆，鄉長張維崢表示，今天雖然不是假日，但是紫斑蝶暴量群飛，印證「蝶河隘口」的珍貴畫面。