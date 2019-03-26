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高速雲豹輪試營運嘉澎航線 優惠價太搶手不再延長

2019-03-26 16:32聯合報 記者魯永明╱即時報導

百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船第一艘最新高速客輪雲豹輪，23日周末首航嘉義縣布袋港到澎湖馬公港，試營運期間祭優惠船票，不分大小經濟艙來回600元、商務艙來回800元、商務艙包廂來回1000元，旅客反應熱烈，布袋辦事處訂位電話被打爆，旅客抱怨電話打不進去，訂不到位。

百麗總經理劉森隆說，已增加電話線路，試營運期結束不再延長，4月3日正式營運。

雲豹輪試營運之所以吸引人，不只超優惠船票價，還有業者指稱航程只要1小時，擁有台灣第一高速，配有水下平衡系統，降低暈眩感， 但3月底氣候變化遽烈試營運，如同跟老天賭，遇湧浪4.5公尺以上，風力超過7級就停航，雲豹輪23日首航就因此停航，迫使訂位旅客行程取消，氣象預報30日及31日還有大陸冷氣團，讓航運公司擔心。

劉森隆說，試營運旅客反應熱烈超乎預期，試營運遇未達航行天候條件，為安全起見停航，試營運結束不再延長，4月3日正式營運，優惠期過後恢復原價，經濟艙單程1000元，清明連假增開加班客輪。

台灣港務公司布袋管理處說，每年4到10月澎湖旅遊旺季，各家客輪公司陸續申請復航，可上網查各家客輪即時航班資訊。航港局指出，為強化高齡客船安全管理，去年11月28日公布修正船舶法，增訂船齡屆滿20年客船提高檢查強度規定，鼓勵航運業汰舊換新。

目前布澎固定航線客船11艘，年載客量4、50萬人次，逢花火節、連續假日及暑假，常一票難求，除3艘新建客船，另有航運業申請新建客船1艘，汰換現有高齡客船，預計明年加入營運，總噸位100以上固定航線新建客船佔比近5成，有助於提高航行安全，滿足國人赴澎湖旅遊運輸需求。

百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船第一艘最新高速客輪雲豹輪，營運...
百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船第一艘最新高速客輪雲豹輪，營運航行嘉義縣布袋港到澎湖馬公港，試營運期間祭優惠船票。圖／百麗航運提供
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百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船第一艘最新高速客輪雲豹輪，營運...
百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船第一艘最新高速客輪雲豹輪，營運航行嘉義縣布袋港到澎湖馬公港，試營運期間祭優惠船票。圖／百麗航運提供
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澎湖經濟航線

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