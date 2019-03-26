雲林溪掀蓋又進一步 汙水截流工程今動土

2019-03-26 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



為重現雲林溪風華，雲林溪掀蓋段汙水截流工程今天開工動土，縣長張麗善表示，希望透過雲林溪沿岸汙水截流、礫間淨化等工程有效改善雲林溪河川水質，為斗六市民打造一個綠色、親水空間，成為美麗的花園城市。

雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、環保署主秘葉俊宏、立委劉建國、縣議員蘇于珊、林岳璋、廖郁賢、江文登以及縣府水利處長許宏博等人今天持鏟動土，祈求工程順利，早日完工。

張麗善表示，雲林溪貫穿斗六市中心，昔日溪畔垂柳綠蔭，從80年代起加蓋成停車場及美食街，雖掩蓋了臭味，但也埋藏了斗六人的共同回憶，為重新喚起市民對於雲林溪的記憶及珍惜斗六市少有的都市藍帶資源，縣府推動雲林溪水質改善掀蓋計畫，經過妥善水岸都市更新規劃後，將打破沈重的水泥頂蓋，重啟斗六市民封存已久的親水夢，讓雲林溪水岸都市更新一舉成為斗六市的新地標典範。

為避免掀蓋後水質不佳產生惡臭，縣府積極向中央爭取水質改善經費，透過汙水截流工程將斗六尚未辦理用戶接管汙水截流至汙水主幹管中，輸送至斗六水資源回收中心進行處理，另雲林溪大學路上游畜牧業之放流水雖符合放流水標準但仍產生異味部分，則規畫進行雲林溪兩岸晴天汙水截流以及礫間淨化處理。

現階段雲林溪掀蓋汙水截流工程，始自牛墟橋至中山路，總長約0.8公里，總工程經費為2億9180萬元，工期365天。