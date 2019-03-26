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雲林家扶50歲生日 各界集愛送一棟幸福大樓

2019-03-26 15:47聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「這是雲林家扶50歲最大的生日禮物！」雲林家扶中心走過半世紀歲月，救助無數命運多舛的小生命，如陰暗的花蕾重新在陽光下綻放，為將愛心觸角伸入沿海偏鄉，各界集愛，10萬不嫌少百萬不算多，終於催生了這棟雲林最大、最現代化的愛心大樓，選擇今天家扶生日，在北港鎮吉祥路落成啟用一起歡樂慶生，送了最大禮給家扶，讓愛心永續。

雲林家扶感謝彰化二林天人宮住持胡建雄與信徒捐贈300萬元；永寬化工董座李明旭、林妙玲伉儷感念恩師交大研究所張豐志以愛教育，以『永存感念～寬大為懷』之心捐助300萬元；新北市賀鋼興業公司除了年年捐助學金，這次更捐助120萬元協助建館；笨港媽祖文教基金會董事長謝奇峯，以先父『謝生灝紀念基金』捐助100萬元。

雲林家扶主委陳燦勳與北港區副主委呂保岳代表致謝，他們說，感謝各界愛心如潮，讓北港吉祥路的家扶新館大樓順利完工落成，成為雲林沿海兒童最大避風港，選擇在雲林家扶50歲生日開幕，更具意義。

家扶總會董事長趙犁民、執行長何素秋、家扶處長龐雨辰、雲林副議長蘇俊豪、議員黃凱、蔡岳儒、蔡孟真、黃美蘭、林建鴻及縣府首席顧問張清良、前立委張嘉郡、立委蘇治芬辦公室主任許忠富、北港鎮長蕭永義、虎尾鎮長丁學忠、主席林嘉弘、國民黨縣黨部主委許宇甄、佳聯有線電視董事長許恆慈、警察志工協會理事長李美惠及朝天宮董事會、天人宮等應邀揭牌剪綵。

趙犁民說，民國58年雲林家扶在虎尾創立，扶助約1100戶弱勢家庭、2034名兒少，該大樓命名為「幸福穀倉」除了是弱勢兒童共同溫暖的家，也附設有早療室、親子教室等設施，提供雲林沿海更完善的扶助服務。

『每一筆捐款都是責任，也讓弱勢孩子有翻身機會』陳燦勳說，大樓的啟用是責任的開始，感謝眾多社工的努力和堅持，讓家扶完成了半世紀的使命，期待也感謝各界善心人士、認養人與志工，能讓愛邁向下一個半世紀。

今天眾多愛心人士到場慶生，見證下一個50年的愛將在北港滋長，場面溫馨歡樂。

各界集愛踴躍捐輸完成北港家扶大樓會館，今天開幕啟用，是送給雲林家扶50歲最大的生...
各界集愛踴躍捐輸完成北港家扶大樓會館，今天開幕啟用，是送給雲林家扶50歲最大的生日禮物。記者蔡維斌／攝影
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各界集愛踴躍捐輸完成北港家扶大樓會館，今天開幕啟用，是送給雲林家扶50歲最大的生...
各界集愛踴躍捐輸完成北港家扶大樓會館，今天開幕啟用，是送給雲林家扶50歲最大的生日禮物。記者蔡維斌／攝影
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各界集愛踴躍捐輸完成北港家扶大樓會館，今天開幕啟用，是送給雲林家扶50歲最大的生日禮物。記者蔡維斌／攝影
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各界集愛踴躍捐輸完成北港家扶大樓會館，今天開幕啟用，是送給雲林家扶50歲最大的生日禮物。記者蔡維斌／攝影
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