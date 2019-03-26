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嫁接技術聞名全台 嘉縣鹿草西瓜品質一級棒

2019-03-26 15:46聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義市行銷西瓜，宣布今年西瓜節本月30日在鹿草鄉公所前登場，為讓喜愛西瓜的饕客一飽口福，本月26日至4月5日鄉公所前廣場有西瓜專賣區。

嘉義縣是農業大縣，其中鹿草鄉西瓜育種、嫁接的技術聞名全台，是全台灣西瓜種苗批發買賣的集散地，過去西瓜苗在生長階段時常罹患蔓割病，現今透過嫁接技術將蒲瓜砧木接上西瓜穗，不僅降低病害發生率，也提升西瓜的口感與經濟價值，培育出鹿草鄉西瓜的獨特口感。

嘉義縣西瓜種植面積為786公頃，鹿草鄉占地約78公頃，為推廣嘉義縣在地生產的優良西瓜，每年在春夏轉換、西瓜盛產期辦農特產文化活動，藉由西瓜節的活動，吸引更多民眾親近鹿草鄉的文化特色。

翁章梁說，鹿草是西瓜的原鄉，全國有許多西瓜育種、嫁接技術來自鹿草，好吃又好玩的西瓜節已打響口碑。西瓜農友許裕表示，今年屬於暖冬氣候、雨水少，西瓜品質好，甜度也高，歡迎大家選購。

楊秀玉指出，3月30日西瓜節當天，有西瓜苗嫁接DIY、趣味桌遊姐姐說故事、地方美食及農特產區、免費西瓜切片及西瓜果飲、西瓜大胃王等，適合全家人同樂。

嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義...
嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義市行銷西瓜，宣布今年西瓜節本月30日在鹿草鄉公所前登場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義...
嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義市行銷西瓜，宣布今年西瓜節本月30日在鹿草鄉公所前登場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義市行銷西瓜，宣布今年西瓜節本月30日在鹿草鄉公所前登場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義市行銷西瓜，宣布今年西瓜節本月30日在鹿草鄉公所前登場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義市行銷西瓜，宣布今年西瓜節本月30日在鹿草鄉公所前登場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義市行銷西瓜，宣布今年西瓜節本月30日在鹿草鄉公所前登場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣鹿草西瓜口感一級棒，是市場搶手貨，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉等人今天到嘉義市行銷西瓜，宣布今年西瓜節本月30日在鹿草鄉公所前登場。圖／嘉義縣政府提供
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翁章梁經濟暖冬

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