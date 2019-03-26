慶祝兒童節 張麗善約小朋友「童樂會」

2019-03-26 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



慶祝兒童節，雲林縣政府將於4月4日兒童節當天舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學生才藝表演等活動，豐泰文教基金會、財團法人紡織產業綜合研究所及廣福毛巾今天捐贈5萬條小方巾作為小朋友的兒童節禮物，縣長張麗善邀約小朋友兒童節假期與家長一起走到戶外，共享童趣。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、豐泰文教基金會總經理許佳麒、財團法人紡織產業綜合研究所長李貴琪所長、廣福毛巾董事長陳永元與斗六市長林聖爵、斗南鎮鎮長沈暉勛等人今天一起啟動雲林童樂會親子上場趣活動。

豐泰文教基金會、財團法人紡織產業綜合研究所及廣福毛巾捐贈5萬條小方巾，做為雲林縣國小及幼兒園的兒童節禮物，藉此培養環保觀念與良好的衛生習慣；對於3企業善行義舉，張麗善除表達感謝，也頒贈感謝狀，感謝企業善盡社會責任，同時希望兒童多洗手，預防腸病毒，養成帶手帕國民禮儀。

張麗善表示，兒童節當天上午10時至下午4時，在斗六環保運動公園、虎尾農博公園、斗南田徑場、台西國小、西螺文昌國小、北港運動公園等6場地，舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學生才藝表演、消防安全體驗等多元活動，邀請爸爸媽媽帶著孩子來遊玩，親子同樂，快樂幸福。

在親子野餐部分，各區準備300組（4人份）的野餐食材，民眾可於3月29日下午2時起上網報名 （網址http://163.27.192.45/eduxoops55），前300名報名者（斗六區分為上午及下午各150組），即可獲得精美家庭野餐一組，數量有限，額滿為止。