親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

失婚女老師閃嫁非洲男　3年8孩淚訴夫家「恐怖陰謀」

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

慶祝兒童節 張麗善約小朋友「童樂會」

2019-03-26 15:14聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

慶祝兒童節，雲林縣政府將於4月4日兒童節當天舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學生才藝表演等活動，豐泰文教基金會、財團法人紡織產業綜合研究所及廣福毛巾今天捐贈5萬條小方巾作為小朋友的兒童節禮物，縣長張麗善邀約小朋友兒童節假期與家長一起走到戶外，共享童趣。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、豐泰文教基金會總經理許佳麒、財團法人紡織產業綜合研究所長李貴琪所長、廣福毛巾董事長陳永元與斗六市長林聖爵、斗南鎮鎮長沈暉勛等人今天一起啟動雲林童樂會親子上場趣活動。

豐泰文教基金會、財團法人紡織產業綜合研究所及廣福毛巾捐贈5萬條小方巾，做為雲林縣國小及幼兒園的兒童節禮物，藉此培養環保觀念與良好的衛生習慣；對於3企業善行義舉，張麗善除表達感謝，也頒贈感謝狀，感謝企業善盡社會責任，同時希望兒童多洗手，預防腸病毒，養成帶手帕國民禮儀。

張麗善表示，兒童節當天上午10時至下午4時，在斗六環保運動公園、虎尾農博公園、斗南田徑場、台西國小、西螺文昌國小、北港運動公園等6場地，舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學生才藝表演、消防安全體驗等多元活動，邀請爸爸媽媽帶著孩子來遊玩，親子同樂，快樂幸福。

在親子野餐部分，各區準備300組（4人份）的野餐食材，民眾可於3月29日下午2時起上網報名 （網址http://163.27.192.45/eduxoops55），前300名報名者（斗六區分為上午及下午各150組），即可獲得精美家庭野餐一組，數量有限，額滿為止。

張麗善鼓勵家長在連假期間，可以帶孩子們到縣內社教館舍去遊玩、體驗與學習，如斗六官邸兒童館益智遊戲來闖關以及樂高創客教育的活動；二手玩具屋智高積木童玩闖關歡樂趣以及親子律動音樂遊戲的活動；斗南他里霧文化園區有「童趣遇見他里霧」趣味闖關行動；水林黃金蝙蝠館有「樂蝠‧LOVE‧兒童日」活動，提供親子假期中遊玩體驗探索學習的好去處。帶孩子參加6區活動或至各文教景點參觀，認識自己家鄉及培養愛鄉土，也從遊戲中學習及體驗雲林故鄉之美，讓孩子有一個溫馨的童年回憶。

慶祝兒童節，雲林縣政府將於4月4日兒童節當天舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學...
慶祝兒童節，雲林縣政府將於4月4日兒童節當天舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學生才藝表演等活動，豐泰文教基金會、財團法人紡織產業綜合研究所及廣福毛巾今天捐贈5萬條小方巾作為小朋友的兒童節禮物，縣長張麗善邀約小朋友兒童節假期與家長一起走到戶外，共享童趣。圖／斗六市公所提供
分享
慶祝兒童節，雲林縣政府將於4月4日兒童節當天舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學...
慶祝兒童節，雲林縣政府將於4月4日兒童節當天舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學生才藝表演等活動，豐泰文教基金會、財團法人紡織產業綜合研究所及廣福毛巾今天捐贈5萬條小方巾作為小朋友的兒童節禮物，縣長張麗善邀約小朋友兒童節假期與家長一起走到戶外，共享童趣。圖／斗六市公所提供
分享
慶祝兒童節，雲林縣政府將於4月4日兒童節當天舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學...
慶祝兒童節，雲林縣政府將於4月4日兒童節當天舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學生才藝表演等活動，豐泰文教基金會、財團法人紡織產業綜合研究所及廣福毛巾今天捐贈5萬條小方巾作為小朋友的兒童節禮物，縣長張麗善邀約小朋友兒童節假期與家長一起走到戶外，共享童趣。圖／斗六市公所提供
分享

親子兒童節野餐

相關新聞

嫁接技術聞名全台 嘉縣鹿草西瓜品質一級棒

2019-03-26 15:46

雲林溪掀蓋又進一步 汙水截流工程今動土

2019-03-26 16:09

影╱台南漁光島影片曝光 超級夢幻彷彿 另一個世界

2019-03-26 14:16

戰鬥機、太空梭鞦韆...台南有飛行主題公園

2019-03-26 12:29

美的太犯規！網友以為台南漁光島藝術季是國外海灘

2019-03-26 10:47

嘉義縣地政服務要下鄉 代書業提醒太簡便恐民失權益

2019-03-26 08:03

南科南關里遺址出土犬骨 南藝大VR重現台灣第一狗樣貌

2019-03-26 07:30

雲科大無人商店 將進駐國道休息站

2019-03-25 23:41

雨少產量減… 周六來嘗佳里牛蒡

2019-03-25 23:38

走過邊緣人生…陳嘉慶堅守共生家園平台

2019-03-25 23:21

西羅亞闢生態農場 開創新出路

2019-03-25 23:19

台灣蘭展成果展 今年外銷訂單再創新高113億元

2019-03-25 19:14

民進黨立委初選登記 台南首日6人

2019-03-25 17:05

後壁稻田稻熱病枯萎 農民欲哭無淚

2019-03-25 16:27

台南地震捐款竟做淹水補助 議員指市府根本是詐騙集團

2019-03-25 16:26

影╱這個地下樂團出CD 竟然賣得比金曲樂團好

2019-03-25 15:38

大手筆！西港慶安宮學測滿級分學生 每人6萬獎學金

2019-03-25 15:33

明年台東立委選舉民進黨初選登記 劉櫂豪搶頭香

2019-03-25 15:27

尖山埤江南渡假村 4月1至14日12歲以下免門票

2019-03-25 14:28

兒子是韓國瑜小編曾妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

台新助50萬張麗善捐40萬 雲林縣身心照護協會有新車了

2019-03-25 13:22

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

檢舉達人月入10萬買賓士買套房 被女友嫌：丟臉

2019-03-26 13:26

一條褲子穿20年 新竹榮民伯伯劉明芝慨捐7百萬

2019-03-26 13:03

這班沒有冷氣的火車居然大受歡迎 「解憂號」大體驗

2019-03-25 17:30

美的太犯規！網友以為台南漁光島藝術季是國外海灘

2019-03-26 10:47

新北仁愛之家啟動圓夢計畫 帶18名長者到澎湖故地重遊

2019-03-25 17:06

搶破頭！北市5處公宅招租截止 中籤率1.7%創新低

2019-03-25 20:44

影／基隆的「肝」不好？ 他要Water taxi計畫再三思

2019-03-25 23:21

影╱遭疑「都你家做」？黃適超：妻是被要求出來選的

2019-03-25 17:35

華泰名品青埔開幕285品牌進駐 29、30日擴大徵才

2019-03-25 18:15

民進黨新北立委登記 首日10人領表無人登記

2019-03-25 17:30

淡水E-uBike樁柱設置 將會有80站點

2019-03-25 20:00

台南地震捐款竟做淹水補助 議員指市府根本是詐騙集團

2019-03-25 16:26

影／基隆這兩議員又被錯認 林旻勳：我好吃醋喔！

2019-03-25 18:48

免費巴士成效不彰 鄭文燦請交通局研議調整

2019-03-26 11:47

一支黑色原子筆讓她救了很多人 獲得「護理之光」

2019-03-26 12:54

嘉義縣地政服務要下鄉 代書業提醒太簡便恐民失權益

2019-03-26 08:03

戰鬥機、太空梭鞦韆...台南有飛行主題公園

2019-03-26 12:29

繼大葉護理系後 員榮醫療體系再與北護大產學合作

2019-03-25 19:28

台南市美術館新舊任董事長交接 陳輝東交棒黃光男

2019-03-25 18:45

青埔特區百貨 又掀開發潮

2019-03-26 00:36

打通大智路 中市追加預算3.3億

2019-03-25 23:21

民進黨內立委初選高雄首日13人領表 無人登記

2019-03-25 20:05

局處清明掃墓規劃太晚 侯友宜怒：速度不夠快

2019-03-26 11:27

民進黨立委初選登記 台南首日6人

2019-03-25 17:05

營建飯店猛抽溫泉水 住戶不滿溫泉費卻都繳一樣

2019-03-26 14:09

台灣蘭展成果展 今年外銷訂單再創新高113億元

2019-03-25 19:14

全台唯一人力擺渡列文化景觀 「新店渡」公聽會議員狂離題

2019-03-25 20:26

買乘船套票 民眾可搭小船往來冬山老街與綠博

2019-03-25 17:13

惡劣！清明節提早掃墓 赫見芎林公墓被偷倒垃圾

2019-03-26 12:03

南科南關里遺址出土犬骨 南藝大VR重現台灣第一狗樣貌

2019-03-26 07:30

後壁稻田稻熱病枯萎 農民欲哭無淚

2019-03-25 16:27

春吶移師高雄 觀光局今公布第三波嘻哈舞台演出名單

2019-03-25 18:54

郵輪遲到+敦睦支隊 基隆交通大打結

2019-03-25 23:23

基隆擬推水上計程車 副議長籲三思

2019-03-25 23:45

愛美女性想要讓自己胸部更美 業者推新手法

2019-03-26 00:02

大園許厝港濕地 啟動生態復育

2019-03-26 00:25

雲科大無人商店 將進駐國道休息站

2019-03-25 23:41

桃園綠委初選「首日」 1人登記現任3人領表

2019-03-25 20:04

洪宗熠黨內初選登記拔頭籌 陳秀寶、邱建富均領表

2019-03-25 18:05

天助自助人助 開闢自然農場自力共生拚未來

2019-03-25 20:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top