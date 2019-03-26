親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜「選特首」失言 教授：你可以驕傲站在習近平面前

委內瑞拉沒有光：中國幫修也沒用的「全國大停電」

便民使用 台南智慧交通整合資訊平台獲獎

2019-03-26 12:19中央社 台南26日電

台南市政府以「大台南智慧交通整合資訊平台」，參加台北市電腦商業同業公會主辦的「2019智慧城市展」，在「智慧城市創新應用獎」競賽類別中獲獎，肯定這項便民措施。

「2019智慧城市展」今天起一連4天於台北市南港展覽館舉行。台南市政府的「大台南智慧交通整合資訊平台」在「智慧城市創新應用獎」競賽類別中獲獎，今天由副祕書長王揚智代表接受副總統陳建仁頒獎。

台南市政府交通局長林炎成表示，台南市智慧交通管理不僅納入交控、公車動態、彈性公車叫車服務、計程車共乘及叫車入口、停車格位資訊、T-Bike等；並結合跨機關物聯網加值服務，新建雲端平台整合交通資訊，即時掌握交通狀況調整路口號誌等，讓民眾更方便使用，並獲得即時交通資訊。

林炎成表示，台南市政府在縣市合併升格後，擬定智慧新城的發展目標，交通局積極配合轉型為智慧交通管理；核心包含「智慧交通控制」、「智慧公共運輸」、「智慧停車管理」、「智慧運具共享」及「智慧雲端平台」等5大系統。

他說，大台南智慧交通中心預計於5月啟用，屆時將成為全台第一個涵蓋交通各面向的全方位智慧交通中心，讓市民或遊客都有行得安全、舒適、順暢、便捷的交通環境。

相關新聞

美的太犯規！網友以為台南漁光島藝術季是國外海灘

2019-03-26 10:47

補選瘦6公斤穿破兩雙鞋 郭國文再戰今登記初選

2019-03-26 10:19

拚立委連任 蔡易餘搶頭香登記民進黨初選

2019-03-26 09:49

嘉義縣地政服務要下鄉 代書業提醒太簡便恐民失權益

2019-03-26 08:03

南科南關里遺址出土犬骨 南藝大VR重現台灣第一狗樣貌

2019-03-26 07:30

雲科大無人商店 將進駐國道休息站

2019-03-25 23:41

雨少產量減… 周六來嘗佳里牛蒡

2019-03-25 23:38

走過邊緣人生…陳嘉慶堅守共生家園平台

2019-03-25 23:21

西羅亞闢生態農場 開創新出路

2019-03-25 23:19

台灣蘭展成果展 今年外銷訂單再創新高113億元

2019-03-25 19:14

民進黨立委初選登記 台南首日6人

2019-03-25 17:05

後壁稻田稻熱病枯萎 農民欲哭無淚

2019-03-25 16:27

台南地震捐款竟做淹水補助 議員指市府根本是詐騙集團

2019-03-25 16:26

影╱這個地下樂團出CD 竟然賣得比金曲樂團好

2019-03-25 15:38

大手筆！西港慶安宮學測滿級分學生 每人6萬獎學金

2019-03-25 15:33

明年台東立委選舉民進黨初選登記 劉櫂豪搶頭香

2019-03-25 15:27

尖山埤江南渡假村 4月1至14日12歲以下免門票

2019-03-25 14:28

兒子是韓國瑜小編曾妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

台新助50萬張麗善捐40萬 雲林縣身心照護協會有新車了

2019-03-25 13:22

看電影「老大人」 兒孫牽阿嬤手出戲院：真感動

2019-03-25 09:45

台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍

2019-03-25 08:07

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

45歲國小老師器捐遺愛人間 母：當兒子國外唸博士

2019-03-25 15:33

古人點石成金 彰化縣最大養豬場新科技讓豬糞尿變黃金

2019-03-25 15:35

這班沒有冷氣的火車居然大受歡迎 「解憂號」大體驗

2019-03-25 17:30

兒子是韓國瑜小編曾妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因

2019-03-25 13:55

新北仁愛之家啟動圓夢計畫 帶18名長者到澎湖故地重遊

2019-03-25 17:06

影╱遭疑「都你家做」？黃適超：妻是被要求出來選的

2019-03-25 17:35

民進黨新北立委登記 首日10人領表無人登記

2019-03-25 17:30

淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路

2019-03-25 13:13

影／基隆的「肝」不好？ 他要Water taxi計畫再三思

2019-03-25 23:21

搶破頭！北市5處公宅招租截止 中籤率1.7%創新低

2019-03-25 20:44

淡水E-uBike樁柱設置 將會有80站點

2019-03-25 20:00

影／基隆這兩議員又被錯認 林旻勳：我好吃醋喔！

2019-03-25 18:48

台南地震捐款竟做淹水補助 議員指市府根本是詐騙集團

2019-03-25 16:26

影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳

2019-03-25 13:06

華泰名品青埔開幕285品牌進駐 29、30日擴大徵才

2019-03-25 18:15

影╱這個地下樂團出CD 竟然賣得比金曲樂團好

2019-03-25 15:38

參加環保葬人數增 北市：樹葬最多花葬次之

2019-03-25 14:36

善用資源 五結漂流木堆置場開放民眾撿拾利用

2019-03-25 15:57

國家級西湖溼地赫見廢棄物 環保人士痛心生態寶地破功

2019-03-25 13:51

麗寶樂園二期1500個職缺 優先錄用后里外埔在地人才

2019-03-25 13:51

大智路打通有譜？中市府追加3.3億用地費

2019-03-25 15:34

顏清標「標太郎」水餃上巿 女兒顏莉敏透露不斷幫試吃

2019-03-25 15:33

美的太犯規！網友以為台南漁光島藝術季是國外海灘

2019-03-26 10:47

補選瘦6公斤穿破兩雙鞋 郭國文再戰今登記初選

2019-03-26 10:19

嘉義縣地政服務要下鄉 代書業提醒太簡便恐民失權益

2019-03-26 08:03

繼大葉護理系後 員榮醫療體系再與北護大產學合作

2019-03-25 19:28

台南市美術館新舊任董事長交接 陳輝東交棒黃光男

2019-03-25 18:45

台新助50萬張麗善捐40萬 雲林縣身心照護協會有新車了

2019-03-25 13:22

民進黨立委初選登記 台南首日6人

2019-03-25 17:05

青埔特區百貨 又掀開發潮

2019-03-26 00:36

民進黨內立委初選高雄首日13人領表 無人登記

2019-03-25 20:05

打通大智路 中市追加預算3.3億

2019-03-25 23:21

明年台東立委選舉民進黨初選登記 劉櫂豪搶頭香

2019-03-25 15:27

買乘船套票 民眾可搭小船往來冬山老街與綠博

2019-03-25 17:13

免費巴士成效不彰 鄭文燦請交通局研議調整

2019-03-26 11:47

全台唯一人力擺渡列文化景觀 「新店渡」公聽會議員狂離題

2019-03-25 20:26

南科南關里遺址出土犬骨 南藝大VR重現台灣第一狗樣貌

2019-03-26 07:30

不滿北市府民調瑕疵 社子島居民自救會明赴監察院陳情

2019-03-25 15:20

後壁稻田稻熱病枯萎 農民欲哭無淚

2019-03-25 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top