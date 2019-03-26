便民使用 台南智慧交通整合資訊平台獲獎

2019-03-26 12:19 中央社 台南26日電



台南市政府以「大台南智慧交通整合資訊平台」，參加台北市電腦商業同業公會主辦的「2019智慧城市展」，在「智慧城市創新應用獎」競賽類別中獲獎，肯定這項便民措施。

「2019智慧城市展」今天起一連4天於台北市南港展覽館舉行。台南市政府的「大台南智慧交通整合資訊平台」在「智慧城市創新應用獎」競賽類別中獲獎，今天由副祕書長王揚智代表接受副總統陳建仁頒獎。

台南市政府交通局長林炎成表示，台南市智慧交通管理不僅納入交控、公車動態、彈性公車叫車服務、計程車共乘及叫車入口、停車格位資訊、T-Bike等；並結合跨機關物聯網加值服務，新建雲端平台整合交通資訊，即時掌握交通狀況調整路口號誌等，讓民眾更方便使用，並獲得即時交通資訊。

林炎成表示，台南市政府在縣市合併升格後，擬定智慧新城的發展目標，交通局積極配合轉型為智慧交通管理；核心包含「智慧交通控制」、「智慧公共運輸」、「智慧停車管理」、「智慧運具共享」及「智慧雲端平台」等5大系統。

他說，大台南智慧交通中心預計於5月啟用，屆時將成為全台第一個涵蓋交通各面向的全方位智慧交通中心，讓市民或遊客都有行得安全、舒適、順暢、便捷的交通環境。