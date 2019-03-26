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王世堅不當諧星犧牲大！韓國瑜不從政可做這個

嘉義縣地政服務要下鄉 代書業提醒太簡便恐民失權益

2019-03-26 08:03聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣府近期推出多項便民新政，日前戶政事務所推身分證、健保卡補換發免費拍照服務，引發照相錄影業職業工會抗議，近日地政處規畫，擴展地政事務所「真方便櫃台服務」，要組行動列車到村里提供諮詢、簡易代辦、收件，地政士憂心，簡便登記恐造成民眾權益損失。

嘉義縣地政處長陳宏基說明，地政業務多元，過去民眾申辦必須到不同櫃台，地政事務所設置「真方便櫃台」、「一條龍服務」，民眾只要備妥證件，可在單一櫃台申辦，由承辦人員協助跑流程，避免換櫃台重新排隊浪費時間。

他說，近期規畫由登記、測量、地價業務承辦員組團隊下鄉，初估每村里約1年巡迴1次，提供個人家戶案件諮詢、查詢服務，例如土地建物面積換算，地籍圖、門牌變更等簡易案件申請核發。若牽涉當事人權益、法律權利、雙方關係變動、稅金繳納，仍須透過合法地政士提供服務。

嘉義縣地政士公會理事長葉建志表示，地政事務所承辦人以處理「登記」業務為主，對稅務、法令解釋實務經驗，不若第一線地政士豐富，政府為推便民服務，可能讓民眾誤解只要「簡便、盡快完成」，忽略法條中許多優惠條文，其實可幫民眾合法免稅、節稅。

春成代書事務所地政士黃椿城指出，不動產價值高，絕非一般商品買賣，到超商、超市買完就好，過戶、交易、變更前必須審視相關法令，針對民眾最有利的權益處置，簡單的說地政士不僅辦不動產登記，更是站在民眾這邊，透過法令幫民眾看緊荷包。

地政士林俊男說，曾經受理某男子欲贈土地給孩子，經檢視土地謄本，發現當事人只要再持有該土地2個月就逾20年，符合土地增值稅長期減徵規定，可合法節稅，建議2個月後再辦過戶，合法節稅近20萬元。

地政事務所設置「真方便櫃台」、「一條龍服務」，民眾只要備妥證件，可在單一櫃台申辦...
地政事務所設置「真方便櫃台」、「一條龍服務」，民眾只要備妥證件，可在單一櫃台申辦。記者卜敏正／攝影
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