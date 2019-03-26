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南科南關里遺址出土犬骨 南藝大VR重現台灣第一狗樣貌

2019-03-26 07:30聯合報 記者謝進盛╱即時報導

重現「台灣第一狗」景況，國立台南藝術大學團隊運用虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)技術，以距今4千至5千年大坌坑文化時期為敘事背景，創作「發現台灣五千年二部曲」，重現先民從事漁撈、工藝、農耕、飼養小狗等生活樣貌。

南科南關里遺址出土4具犬隻骨骸，是目前台灣最早養狗的證據，在考古界有「台灣第一狗」稱謂。南藝大爭取到文化部「加速文化內容開發與科技創新應用」補助，2017至2019年連續三年執行「VR/AR/MR 導入博物館之創新應用–台灣史前文化博物館南科館之館藏活化計畫」，目前在南科考古館展示計畫成果。

這次成果活動也展示南藝大師生以南科考古文物為發想概念其他作品，包括材質設計與創作系主任鄭正雄指導學生創作古文物Line貼圖、LOGO設計及文創商品；動畫藝術與影像美學所林巧芳老師率領創作學生偶動畫、簡拉卡老師運用3D列印技術製作文物3D作品等。

南科考古館說，南科有目前台灣最大考古發掘區域，58處考古遺址出土文物八百多萬件，最早文物距今5千年，最晚有300年，跨越大坌坑、牛稠仔、大湖、蔦松、西拉雅、近代漢人六大文化層，保存了先民生活點滴與風俗習慣。

南科考古館已於去年12月底試營運，日前展示上述創作成果，希望以現代科技拉近民眾與考古文物的距離。包括南科管理局局長林威呈、中央研究院研究員李匡悌、南藝大校長詹景裕等人均到場致意。

南藝大利用VR創作，重現「台灣第一狗」。圖/南藝大提供
南藝大利用VR創作，重現「台灣第一狗」。圖/南藝大提供
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南藝大運用VR創作，重現「台灣第一狗」。圖/南藝大提供
南藝大運用VR創作，重現「台灣第一狗」。圖/南藝大提供
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考古南科文物

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