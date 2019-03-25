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民進黨立委初選 蔡易餘26日上午登記

2019-03-25 23:06聯合報 記者卜敏正╱即時報導

民進黨區域立委初選今天登記起跑，民進黨嘉義縣黨部表示，嘉義縣山區現任立委陳明文、海區立委蔡易餘，今天都派人到黨部領表、尚未登記。陳明文目前還在徵詢地方意見領袖，近日會有決定。

蔡易餘表示，近期都在立法院處理法案及選民服務，原本預定本週最後二天才回嘉義登記，因為行程很趕，剛決定明天上午9點到縣黨部登記完後，再上立法院開會。

蔡易餘決定明天上午9點，到縣黨部登記完後，再上立法院開會。記者卜敏正／攝影
蔡易餘決定明天上午9點，到縣黨部登記完後，再上立法院開會。記者卜敏正／攝影
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民進黨立法院蔡易餘

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