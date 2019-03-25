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台灣蘭展成果展 今年外銷訂單再創新高113億元

2019-03-25 19:14聯合報 記者謝進盛╱即時報導

2019台灣蘭展發表成果展 ，今年外銷訂單再創新高。記者謝進盛╱攝影
2019台灣蘭展發表成果展 ，今年外銷訂單再創新高。記者謝進盛╱攝影
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台南市政府今天舉辦2019台灣國際蘭展成果發表會，外銷訂單超過113億元，創下歷史新高。

農業局今公布今年蘭展各項佳績，分別為參觀總人數超過21萬人、全場參賽蘭花1504株，其中，觀展國別有43國、外銷訂單113.1億元，都創下15年最高紀錄。

而由經發局籌設的蘭創館與文化局所規劃文創商品展售，銷售金額超過758萬元，與去年相比大幅成長51%，也是歷年最高，另外，現場蘭花展售金額達1千421萬元，成績斐然。

台南市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展從前台南縣長蘇煥智開始，經前行政院長賴清德在台南市長任內耕耘，到現在他任內第一年舉辦，一棒接一棒打造台南成為台灣蘭花重鎮。

黃偉哲說，今年蘭展面對其他各縣市許多景點競爭，參觀人數能夠維持住，現場銷售金額更是創新高，但未來仍要持續努力。2020年蘭展的籌備工作已開始了，希望讓蘭展辦得更好。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，台灣蘭花外銷以往主要市場在美國、荷蘭、日本等國。近年日本、荷蘭市場稍有衰退，但對越南、巴西、澳洲等新興市場銷售快速成長，也協助台灣蘭花維持住整體市場占有率優勢。

他說，台灣蘭花外銷的主要競爭對手仍是擁有健全產銷體系的荷蘭，但台灣蘭花現在仍保有品種較多、品種研發技術領先等優勢。

2019台灣蘭展發表成果展 ，今年外銷訂單再創新高。記者謝進盛╱攝影
2019台灣蘭展發表成果展 ，今年外銷訂單再創新高。記者謝進盛╱攝影
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2019台灣蘭展發表成果展 ，今年外銷訂單再創新高。記者謝進盛╱攝影
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荷蘭黃偉哲行政院

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