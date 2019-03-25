發掘地方基因特色推創生 雲縣設專案辦公室

2019-03-25 18:01 中央社 雲林縣25日電



雲林縣配合行政院推動地方創生，縣長張麗善今天表示，今年是地方創生元年，雲林設立專案辦公室，發掘地方基因（DNA）特色，將古坑鄉等6鄉列為優先推動地區。

雲林縣政府在土庫鎮農會舉辦地方創生共識會議，由張麗善及國家發展委員會主任委員陳美伶主持，工業技術研究院、資訊工業策進會及雲林縣各鄉鎮市長、農會、大學等產官學各界與會。

陳美伶表示，政府推動地方創生，以人為本帶動回流偏鄉，以科技導入串連地方產業，輔導建立品牌及行銷通路，並由中央政府編列國發基金，以投資代替補助，且鬆綁法規，鼓勵企業回鄉投資，善盡企業社會責任，推動改善地方公共建設，促進地方發展。

張麗善指出，中央政府將今年訂為地方創生元年，雲林縣政府配合設立「地方創生專案辦公室」，做為資源整合、諮詢輔導及聯絡單一窗口，連結縣內雲林科大、虎尾科大及環球科大3所大學與國發會等平台，協助鄉鎮市公所及地方產業推動地方創生。

張麗善說，希望透過地方創生輔導並協助在地產業發展，增加就業機會與經濟發展。

雲林縣政府計畫處長李明岳說，將在古坑、林內、口湖、四湖、台西、水林等6鄉優先推動，藉由創生計畫引導跨局處、跨地域及跨部門，解決地方結構性困境及帶動地方經濟發展，進而促進地方人口與就業成長，打造友善的軟硬體生活環境，讓地方社區擁有創新自主發展能量，面對內外挑戰。

會中討論「地方創生國家戰略計畫說明」、「雲林縣政府與各大學資源整合」、「地方創生案例分享」等議題，期以透過推動地方創生，翻轉雲林邁向繁榮。

在地方創生案例分享上，雲林科大文化資產維護系在古坑鄉桂林村，推動「淺山農村活力復甦與文化自信建立計畫」，以桂林村為實踐場域，循古法重建筍寮及筍灶，製作筍乾或脆筍，推進「桂林新十大建設」，師生團隊及老中青居民參與，傳承技藝共創生生不息的安居樂業，成為雲林地方創生的最佳例子之一。