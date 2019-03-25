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台南地震捐款竟做淹水補助 議員指市府根本是詐騙集團

2019-03-25 16:26聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市議會今天舉辦「0206震災善款運用專案報告」，藍營議員質疑善款的用途，許多拿去重建老舊學校，但這些學校根本就不是因為地震受損，不應運用善款，甚至有善款拿來做為去年的淹水戶補助，完全不相干，痛批市政府根本就是詐騙集團

對此市政府回應，雖然無法確定這些學校都是在地震中受損，但災後做了全面檢查，有24校39棟建物嚴重損壞，必須重建，也是為了讓災區的孩子有安全的環境可以上課，符合災害防救法的規定，而淹水補助則經善款委員會同意，而捐款人也同意改捐助淹水戶。

國民黨議會黨團書記長蔡育輝表示，老舊校舍本來就應該由政府改建，不應由善款支應，卻動用1.92億元，當初對外募款是要協助災區與災民重建，卻拿來貼補政府預算，「市府根本就是詐騙集團」，要求市府要提供相關學校的資料，證明與震災有關。

議員李鎮國則表示，永康很多地區在地震後，土壤液化嚴重，要求市府全面補強；議員尤榮智也表示，善款中有部分是拿來補助學校拆掉圍牆做綠化，質疑「這跟震災有關嗎」

議員蔡淑惠則表示，震災中有13名孩童父母雙亡或成為單親的孩子，市府3年來只補助312萬元，如果以低收入戶，一戶每月補助1.5萬元，3年都有700多萬元了，災區孩子的補助竟然比低收入戶還少。

議員林燕祝則表示，善款運用中有3800多萬元是用來補助去年823淹水戶，質疑法源何在，要求市政府提供捐款單位改捐款聲明給議會，議會有監督之責，以防剩餘18億元遭人上下其手。

台南市議會今天舉辦「0206震災善款運用專案報告」，議員李中岑（右）質詢社會局長...
台南市議會今天舉辦「0206震災善款運用專案報告」，議員李中岑（右）質詢社會局長黃志中。記者修瑞瑩／攝影
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淹水詐騙集團捐款

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