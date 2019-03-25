影╱這個地下樂團出CD 竟然賣得比金曲樂團好

2019-03-25 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



是什麼樣的樂團出CD，竟然賣得比金曲獎樂團賣得還好。台南市立醫院急診部主任蘇世揚自組樂團「玫瑰墓」，成軍12年，演唱的歌曲都是他自己譜寫，一個個急診室裡的故事，最近出版音樂書，還沒有正式公開，賣得比得過金曲獎的樂團還好，原因是「聽了會感動」

玫瑰墓在南部的地下樂團裡小有名氣，演唱的機會不多，但曲曲動人，擁有不少死忠粉絲，號稱「8年磨一劍」，從多年前就開始籌畫出CD，一直到最近才完成，採隨書附CD的方式，書裡除了介紹5名成員的背景，還有每首歌的由來與故事，李家同教授在看完、聽完後，相當感動，認為是一種「文學搖滾」，而這個音樂文學又來自醫院。

像是「拾荒的小孩」寫的是一名10歲小女孩的故事，小女孩經常陪爸爸到醫院看肝病、抽腹水，有一次情況危急蘇世揚要求住進加護病房，爸爸卻說沒錢拒絕，請社工了解才知道爸爸年輕時愛喝酒、又會打太太，小女孩的媽媽因而離家，家裡靠外婆拾荒度日，孩子也經常幫忙，但後來外婆卻在路邊拾荒時被車撞死，當唱到「天黑了，等她回來，雨下大了，還不回來」，許多人都紅了眼眶。

樂團的演出方式是一邊唱一邊講，訴說著歌曲裡的故事，讓聽眾更為投入，相當受歡迎；另一首歌「回憶的抽屜」也是蘇世揚的經歷，之前在嘉義榮民醫院任職時，住在宿舍裡，經常跟管理員李伯伯泡茶聊天，而李伯伯的房間裡常傳出女性講話、唱歌的聲音，後來才知道是李伯伯去世的太太生前錄下的，李伯伯每天聽、就好像太太並未離開他。

當蘇世揚要離職的前一天，急診送來一名到院前死亡的患者，原本準備急救，但他一看竟然是李伯伯，讓他楞了好久，護理師在旁一直問「醫師，接下來要怎麼做」，他揮揮手「你們去忙吧」，並沒有急救，而是握著李伯伯的手，送老先生最後一程，歌裡是李伯伯對太太的想念 「在天堂的你，孤單不會太久」，他能做的是送李伯伯開心地去找太太。