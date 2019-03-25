親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

明年台東立委選舉民進黨初選登記 劉櫂豪搶頭香

2019-03-25 15:27聯合報 記者羅紹平╱即時報導

民主進步黨區域立法委員初選自3月25日至29日開放登記，現任立委劉櫂豪今天上午搶頭香，完成登記。

劉櫂豪今天上午委由妻子林子煊在服務團隊的陪同下，前往民進黨台東縣黨部登記競選立委初選，由黨部執行長吳嘉清受理登記。

台東縣立委劉櫂豪今天上由妻子林子煊（右二）代表完成黨內初選登記。圖／民進黨台東縣...
台東縣立委劉櫂豪今天上由妻子林子煊（右二）代表完成黨內初選登記。圖／民進黨台東縣黨部
分享

劉櫂豪民進黨台東

相關新聞

兒子是韓國瑜小編曾妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

南科實中參加國際機器人大賽 學生期待夏威夷見小英

2019-03-25 15:36

大手筆！西港慶安宮學測滿級分學生 每人6萬獎學金

2019-03-25 15:33

尖山埤江南渡假村 4月1至14日12歲以下免門票

2019-03-25 14:28

台新助50萬張麗善捐40萬 雲林縣身心照護協會有新車了

2019-03-25 13:22

看電影「老大人」 兒孫牽阿嬤手出戲院：真感動

2019-03-25 09:45

台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍

2019-03-25 08:07

扶輪社長募經費 改造母校圖書室

2019-03-24 23:06

銅雕、書法、保溫瓶 寺廟闢商機

2019-03-24 23:04

前瞻來了！ 古坑荷苞村 缺水有解

2019-03-24 23:03

電子票證變平安符 「電子香火」賣光光

2019-03-24 23:02

美食進軍南故宮 顛覆刻板印象

2019-03-24 23:01

另類異業結合正夯 台南大廟與電子票證創雙贏

2019-03-24 22:36

立委綠營黨內初選登記25日起跑 李俊俋要搶頭香

2019-03-24 22:13

拚民進黨立委初選 賴惠員：全力支持農漁民

2019-03-24 20:50

影／鏟奸除惡衝第一 51歲刑事小隊長不敵血癌隕落

2019-03-24 20:04

顏純左推反毒 立委當選推驗毒試劑免費贈家長

2019-03-24 16:21

不多談政見改放電影闡述理念 立委葉宜津拚初選很另類

2019-03-24 15:48

獨居阿嬤家遭祝融 寶島義工團蓋新家今入厝

2019-03-24 15:29

年少原貪杯整天醉茫茫 震災後感嘆生命無常成捐髓志工

2019-03-24 15:19

台3線嘉義段重機熱門路線 車禍多因超車

2019-03-24 15:18

守護交通安全 台日青商好棒攜手擦拭路口反光鏡

2019-03-24 14:57

台南新增立委選區 服務處紛紛成立競爭激烈

2019-03-24 13:26

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

古坑山峰地區苦無自來水 獲納入前瞻計畫缺水有解

2019-03-24 11:11
看更多

熱門文章

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

2019-03-25 10:21

西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂

2019-03-24 17:52

影／鏟奸除惡衝第一 51歲刑事小隊長不敵血癌隕落

2019-03-24 20:04

追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名

2019-03-24 20:38

兒子是韓國瑜小編曾妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57

冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-03-25 10:23

老年社會悲歌 找看護陷阱多

2019-03-24 23:24

民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委

2019-03-24 20:21

讓台東在世界舞台發光 黃健庭上電視台侃侃而談

2019-03-24 23:04

整治殺蛇溪 闢屏東新水岸廊帶

2019-03-24 23:21

瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01

影／行動治理到坪林 侯友宜促銷旅遊農特產

2019-03-24 19:14

大甲媽、白沙屯媽祖曾三次相遇 今年會嗎?

2019-03-24 22:16

擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07

輕軌二階 高市府：考慮變更路線

2019-03-24 22:55

敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因

2019-03-25 13:55

影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳

2019-03-25 13:06

那瑪夏賞螢季4月6日開幕 套裝行程開放報名

2019-03-24 19:45

海芋提早盛開 台北市2大花季接連登場

2019-03-25 07:32

國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字

2019-03-24 18:29

影／看水舞跳畢業舞 票選第一全班免費騎深澳自行車

2019-03-25 11:11

春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒

2019-03-24 22:34

淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路

2019-03-25 13:13

影／餐飲業用愛情搶商機 戴勝堂：安太座比安太歲重要

2019-03-24 16:18

空氣好髒越來越有感 苗栗呼籲認養淨化區共同努力改善

2019-03-24 17:04

韓國瑜推薦3月好書「旅行與讀書」 名家導讀市圖登場

2019-03-24 19:10

台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍

2019-03-25 08:07

企業挺花蓮 與徐榛蔚4面向簽MOU

2019-03-24 19:10

新科議員臉譜／改變特權文化 李明賢身體力行

2019-03-25 00:09

今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱

2019-03-25 08:59

電子票證變平安符 「電子香火」賣光光

2019-03-24 23:02

換個高度…他拍到海浪「打架」

2019-03-24 23:14

還記得紙飛機嗎？室外濕冷室內親子開心玩紙飛機

2019-03-24 22:14

搶救山林 60種樹苗「種回大肚山」

2019-03-25 00:07

南京東路塔悠路口 取消兩段式左轉

2019-03-25 00:01

拚民進黨立委初選 賴惠員：全力支持農漁民

2019-03-24 20:50

4月起春遊補助！新竹縣加碼出爐 最高享2500元

2019-03-25 13:03

醫院的斜槓人生 用漫畫分享醫生、護理師日常

2019-03-24 18:49

纏花一度要失傳 陳惠美習得技藝還賦予新生命

2019-03-25 09:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top