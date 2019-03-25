韓國瑜小編也是縣長兒子妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



鯤傳媒網路新聞以『韓國瑜市長的小編，竟然是這種人？』為標題，報導雲林縣長張麗善的兒子張席維曾涉妨害性自主案，昨天張席維本人除在臉書澄清並將控告這家媒體之外，雲林縣長麗善今天也怒指涉案人與她兒子同名同姓，部分媒體不應未經查證就報導，造成對一位年輕人傷害甚大，她將對這家媒體提告。

這篇報導刊出後也才曝露張席維是韓國瑜的網路小編成員，張席維不堪遭受無端抹黑，昨天即在臉書澄清指出，本人張席維在此特別澄清，鯤傳媒報導『韓國瑜市長的小編，竟然是這種人？』裡面直指我本人涉及妨礙性自主的刑事案件並非事實。此篇報導的作者與鯤傳媒的相關人等，皆沒有向我本人求證；在此狀況之下，鯤傳媒還要刊載此篇文章，其用心令人懷疑。

張席維指出，報導中所引用判決文中所稱之人，或許恰與他同名同姓，但絕非他本人；這樣子未經查證的文章已經造成他個人嚴重的名譽損害，目前已經委請律師，將針對相關造謠中傷行為提吿。

這篇報導引用判決文，爆料「張席維與14歲未成年少女性交...」雲林縣長張麗善今天針對兒子遭此嚴重抹黑，深感痛心，她說，媒體有善盡查證之責，這家媒體從沒向兒子或相關單位的查證，就任意刊登這樣不實抹黑的報導，怎不叫人痛心。

張麗善說，她兒子有無這樣前科，向警檢查一下便知，卻在沒有任何查證下發布這樣報導，選舉已結束，還用這種子虛烏有的手段無限上綱來抹黑、傷害一個年輕人，是極不好示範。