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2019台灣國際蘭展 外銷訂單金額再創新高

2019-03-25 14:08中央社 台南25日電

台南市政府今天舉辦2019台灣國際蘭展成果發表會，未來3至5年內要出完的外銷訂單超過新台幣113億元。台南市長黃偉哲表示，今年蘭展外銷訂單金額創新高，但仍要好好策進未來。

台南市政府農業局統計，2019台灣國際蘭展的參觀總人數超過21萬人。觀展國別共43國、未來3至5年要出完的外銷訂單113.1億元兩項成績，創下開辦以來的最高紀錄。另外，展場內由經發局籌設的蘭創館、與文化局規劃的文創商品銷售金額超過758萬元，比去年成長51%，是歷年最高；現場蘭花展售金額也達1421萬元。

黃偉哲致詞時表示，台灣國際蘭展從前台南縣長蘇煥智開始，經過前行政院長賴清德在台南市長任內的耕耘，到現在他任內第一年舉辦，一棒接一棒打造台南成為台灣蘭花重鎮。之前大家說過台灣蘭花銷售占世界1/3，台南又占台灣1/2，但如果只想著過去的成果，沒有好好策進未來是不夠的。

他說，今年的蘭展在面對其他各縣市許多景點的競爭下，參觀人數能夠維持住，現場銷售金額更是創新高，但未來仍要持續努力。2020年蘭展的籌備工作已經開始了，希望讓蘭展辦得更好。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼受訪時表示，台灣蘭花去年外銷總金額約1億9200萬美元，較前年成長約8%，這幾年都一直維持穩定成長。

曾俊弼表示，台灣蘭花外銷以往主要市場在美國、荷蘭、日本等國家。近年來美國市場算很穩定，但日本、荷蘭市場稍有衰退。不過，對越南、巴西、澳洲等新興市場銷售快速成長，也協助台灣蘭花維持住整體市場占有率優勢。

他說，台灣蘭花外銷的主要競爭對手仍是擁有健全產銷體系的荷蘭。但台灣蘭花現在仍保有品種較多、品種研發技術領先等優勢。

台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘說，面對國際性的挑戰，希望台灣的花農能有打團體戰的共識，強化整體產業競爭力。

黃偉哲

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