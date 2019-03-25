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看電影「老大人」 兒孫牽阿嬤手出戲院：真感動

2019-03-25 09:45聯合報 記者卜敏正╱即時報導

呂明鍾（右二）贊助社區阿公阿嬤進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
呂明鍾（右二）贊助社區阿公阿嬤進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣太保福興宮為社區老人樂齡食堂，及長照據點，為讓社區居民更認識、關心老人照顧，福興宮主委呂明鍾昨天特別到電影院包場，招待社區老中青三代近百人，到嘉義市欣賞電影「老大人」，許多兒孫陪看完電影後，都牽著阿公阿嬤的手出來，直言透過電影更認識、體會雙方需求，「真的很感動！」

本月剛上映的「老大人」，由資深演員小戽斗、黃嘉千、曹晏豪、李友珊等人領銜主演，故事題材描述老年情感與高齡生活，敘述80多歲老人金茂堅持住鄉下，不願到城市與兒女生活，卻因為高齡後身體狀況不佳，引發一連串兒女照顧衝突風波。

太保梅埔福興宮主委呂明鍾，昨天上午帶著社區老中青三代近百人，到嘉義市欣賞電影「老大人」，縣議員賴瓊如、縣府新聞處長賴明宏、太保市祕書鄭淑分都到場致意，陪阿公阿嬤看電影。

「讓老中青互動、交流！」呂明鍾表示，太保梅埔社區成立福興樂齡學堂，平日推動社區老人共餐及樂齡活動，讓社區老人家動起來，彼此關懷照顧，但他希望樂齡活動不是只有長輩互動，更要和年輕人互動、交流，才決定包場、贊助社區一起看電影，沒想到出席非常踴躍，不僅坐滿戲院，許多陪同看電影的兒孫輩，都坐在走道、階梯陪看，大家都非常感動。

許多年輕人陪阿公丶阿嬤進場看完電影後，牽著手走出戲院，直說更認識阿公阿嬤生活需求，70多歲陳阿嬤說，一輩子沒進戲院看電影，原來這麼感動，以後還要再來；張阿公則說，年紀大更要學習和年輕人溝通，「麥給肖年仔添煩擾！」

呂明鍾說，一家3代看電影，讓老人家走出家門與兒孫互動，也提醒子女平常忙於工作，不要忘記關心問候長輩，更期待能把這份關懷傳遞給下一代，大家一起關心老人照顧，讓社會更溫暖！

阿公阿嬤開心進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
阿公阿嬤開心進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
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賴明宏（前左起）、呂明鍾陪阿公阿嬤進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
賴明宏（前左起）、呂明鍾陪阿公阿嬤進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
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太保市秘書鄭淑分（前右）鼓勵阿公阿嬤進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
太保市秘書鄭淑分（前右）鼓勵阿公阿嬤進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
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賴瓊如也到場鼓勵阿公阿嬤多參加各種活動。記者卜敏正／翻攝
賴瓊如也到場鼓勵阿公阿嬤多參加各種活動。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣太保市梅埔社區阿公阿嬤，昨進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣太保市梅埔社區阿公阿嬤，昨進戲院看「老大人」。記者卜敏正／翻攝
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電影老人共餐

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