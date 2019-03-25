親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜會中聯辦成箭靶…花媽賴神怎不提當年訪陸見了誰

願景／快檢查App授權設定！數位足跡 隱私洩光光

台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍

2019-03-25 08:07聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市24歲街頭藝人陳鵬任，除了是小號手還是氣球造型師；他站在安平區永華路街頭，吹奏音色優美的樂曲後，再用五顏六色的長條氣球編織出卡通人物艾莎（ELSA）；他說，能夠讓大小觀眾感到開心、愉悅，盡力在繁雜的城市中營造出純真的快樂氛圍，就是他最大的收穫。

陳鵬任從台南大學音樂系畢業，在大學期間開始了街頭藝人之旅，迄今4年；一開始他純粹在戶外表演小號，因為學音樂支出昂貴，為了不造成家裡負擔，上街頭表演籌學費，後來在因緣際會下接觸了氣球，覺得能從一條條長條氣球折出各種不同造型非常有趣，學習折會各種造型氣球，表演了快1年。

除在永華路台南市議會前廣場表演，陳鵬任也常在南紡夢時代廣場演出。他說，喜歡演奏小號，也常在各個街頭表演小號，許多人都認為小號一定就是很吵很大聲，但每每演奏後，就會有人跑來說：「你吹小號的聲音好柔好好聽喔，跟我印象中的小號完全不一樣欸！」也因為這樣，更讓他有在街頭表演的慾望，希望能藉由他的表演，改變大家對小號的看法。

陳鵬任平均折一個造型氣球約二至三分鐘，折大型的薩克斯風氣球花2個半小時最久，「當小朋友想要什麼造型，我都折得出來，自己也覺得很厲害！。」這種無法用言語來形容的喜悅，是現場折氣球的魅力，也是他利用假日在街頭表演，歡迎民眾隨意打賞的原因之一。

台南街頭藝人陳鵬任，折出大型薩克斯風造型氣球，栩栩如生。圖/陳鵬任提供
台南街頭藝人陳鵬任，折出大型薩克斯風造型氣球，栩栩如生。圖/陳鵬任提供
分享
街頭藝人陳鵬任，在安平區永華路吹奏小號，展現才藝。圖/陳鵬任提供
街頭藝人陳鵬任，在安平區永華路吹奏小號，展現才藝。圖/陳鵬任提供
分享
小朋友拿到陳鵬任折的卡通女主角艾莎（ELSA）氣球，笑得好開心。記者黃宣翰／攝影
小朋友拿到陳鵬任折的卡通女主角艾莎（ELSA）氣球，笑得好開心。記者黃宣翰／攝影
分享

街頭藝人卡通

相關新聞

電子票證變平安符 「電子香火」賣光光

2019-03-24 23:02

扶輪社長募經費 改造母校圖書室

2019-03-24 23:06

銅雕、書法、保溫瓶 寺廟闢商機

2019-03-24 23:04

前瞻來了！ 古坑荷苞村 缺水有解

2019-03-24 23:03

美食進軍南故宮 顛覆刻板印象

2019-03-24 23:01

另類異業結合正夯 台南大廟與電子票證創雙贏

2019-03-24 22:36

立委綠營黨內初選登記25日起跑 李俊俋要搶頭香

2019-03-24 22:13

拚民進黨立委初選 賴惠員：全力支持農漁民

2019-03-24 20:50

影／鏟奸除惡衝第一 51歲刑事小隊長不敵血癌隕落

2019-03-24 20:04

顏純左推反毒 立委當選推驗毒試劑免費贈家長

2019-03-24 16:21

不多談政見改放電影闡述理念 立委葉宜津拚初選很另類

2019-03-24 15:48

獨居阿嬤家遭祝融 寶島義工團蓋新家今入厝

2019-03-24 15:29

年少原貪杯整天醉茫茫 震災後感嘆生命無常成捐髓志工

2019-03-24 15:19

台3線嘉義段重機熱門路線 車禍多因超車

2019-03-24 15:18

守護交通安全 台日青商好棒攜手擦拭路口反光鏡

2019-03-24 14:57

台南新增立委選區 服務處紛紛成立競爭激烈

2019-03-24 13:26

阿里山春分草原茶會 今天有日本茶道百人無我茶會

2019-03-24 09:20

台南推雙語農村輕旅行 邀外籍生體驗「放鴿苓」

2019-03-24 08:50

雲林斗六柚花盛開 民眾果園野餐音樂相伴

2019-03-24 08:04

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

古坑山峰地區苦無自來水 獲納入前瞻計畫缺水有解

2019-03-24 11:11
看更多

熱門文章

西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂

2019-03-24 17:52

影／鏟奸除惡衝第一 51歲刑事小隊長不敵血癌隕落

2019-03-24 20:04

張錦昆掛起參選立委看板 與好友蕭景田爭取黨內提名

2019-03-24 15:09

高雄輕軌公聽會正反方相爭 民眾韓國瑜上身反對蓋輕軌

2019-03-24 11:32

營建署補助一毛不刪 苗栗縣包租代管社會宅7月上路

2019-03-24 09:17

南瑤宮徒步笨港進香 雨中起駕信徒熱情不減

2019-03-24 09:43

沙鹿這個路口幾乎每周3次車禍 這次貨車違規左轉撞機車

2019-03-24 13:49

竹縣交通事故統計 年輕機車族最易肇事5大路口出爐

2019-03-24 12:42

追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名

2019-03-24 20:38

不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57

影／盧秀燕出現電視購物台 代言賣台中茂谷柑

2019-03-24 15:21

影／基隆軍港遷移新里程碑 林右昌：會邀蔡總統來動土

2019-03-24 12:48

高市新任勞工局長王秋冬 南漂助韓「顧勞工」

2019-03-24 15:24

台中熱區停車位收費被批搶錢 交通局：免費被占公平？

2019-03-24 11:18

「燈流」續發威 潘孟安化身直播主教洋蔥私房菜

2019-03-24 08:54

瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01

民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委

2019-03-24 20:21

勤練書法調理身心 近百歲大師長壽秘訣

2019-03-24 14:09

台南新增立委選區 服務處紛紛成立競爭激烈

2019-03-24 13:26

讓台東在世界舞台發光 黃健庭上電視台侃侃而談

2019-03-24 23:04

老年社會悲歌 找看護陷阱多

2019-03-24 23:24

擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07

國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字

2019-03-24 18:29

影／餐飲業用愛情搶商機 戴勝堂：安太座比安太歲重要

2019-03-24 16:18

竹市兒藝節30日試營運 3大旅遊路線連假出遊首選

2019-03-24 15:25

韓國瑜推薦3月好書「旅行與讀書」 名家導讀市圖登場

2019-03-24 19:10

大甲媽、白沙屯媽祖曾三次相遇 今年會嗎?

2019-03-24 22:16

台中兩個月1600勞工被資遣 勞工局主動媒合縮短失業期

2019-03-24 12:12

空氣好髒越來越有感 苗栗呼籲認養淨化區共同努力改善

2019-03-24 17:04

企業挺花蓮 與徐榛蔚4面向簽MOU

2019-03-24 19:10

春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒

2019-03-24 22:34

台3線嘉義段重機熱門路線 車禍多因超車

2019-03-24 15:18

拚民進黨立委初選 賴惠員：全力支持農漁民

2019-03-24 20:50

那瑪夏賞螢季4月6日開幕 套裝行程開放報名

2019-03-24 19:45

泰國新二代開演唱會 實現歌手夢

2019-03-24 13:46

還記得紙飛機嗎？室外濕冷室內親子開心玩紙飛機

2019-03-24 22:14

北市網球中心懸掛市旗破爛不堪 王鴻薇批零零落落

2019-03-24 15:45

青商會全台發動擦亮反光鏡 屏市83歲老里長來響應

2019-03-24 10:56

古坑山峰地區苦無自來水 獲納入前瞻計畫缺水有解

2019-03-24 11:11

中壢慈惠堂母娘回鑾 首次駐駕石頭里中平商圈鑽轎祈福

2019-03-24 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top