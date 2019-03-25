台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍

2019-03-25 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市24歲街頭藝人陳鵬任，除了是小號手還是氣球造型師；他站在安平區永華路街頭，吹奏音色優美的樂曲後，再用五顏六色的長條氣球編織出卡通人物艾莎（ELSA）；他說，能夠讓大小觀眾感到開心、愉悅，盡力在繁雜的城市中營造出純真的快樂氛圍，就是他最大的收穫。

陳鵬任從台南大學音樂系畢業，在大學期間開始了街頭藝人之旅，迄今4年；一開始他純粹在戶外表演小號，因為學音樂支出昂貴，為了不造成家裡負擔，上街頭表演籌學費，後來在因緣際會下接觸了氣球，覺得能從一條條長條氣球折出各種不同造型非常有趣，學習折會各種造型氣球，表演了快1年。

除在永華路台南市議會前廣場表演，陳鵬任也常在南紡夢時代廣場演出。他說，喜歡演奏小號，也常在各個街頭表演小號，許多人都認為小號一定就是很吵很大聲，但每每演奏後，就會有人跑來說：「你吹小號的聲音好柔好好聽喔，跟我印象中的小號完全不一樣欸！」也因為這樣，更讓他有在街頭表演的慾望，希望能藉由他的表演，改變大家對小號的看法。