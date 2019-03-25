82歲老農種無毒鳳梨 崑科大學生助建品牌行銷傳佳話

2019-03-25 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



崑山科技大學公廣系學生組成龍崎資訊志工隊，協助在地82歲老果農林銀來自創鳳梨品牌「守旺」，設計適合送禮的鳳梨禮盒，舉辦推廣活動行銷吸引假日遊客捧場，希望減少產量過剩價格暴跌。志工訂31日、4月14日在龍崎崎聚市集，5月11日在台南林百貨幫忙促銷，歡迎民眾共襄盛舉，可上臉書搜尋「守旺」頁面了解相關資訊與訂購。

為讓老農有更好利潤，學生志工設計禮盒式包裝，推出「祈望鳳梨」禮盒，以小農「銀來伯」無毒天然方式培植鳳梨，搭配龍崎廟宇信仰中心「文衡殿」神明護身，建立「守旺」品牌，希望大家品嘗自然農法鳳梨，都能實現內心願望。

學生說，假日在文衡殿廣場宣傳時遊客很捧場，有人拿手機為粉絲頁點讚，詢問下次宣傳地點。參與的南區數位機會中心人員說，台灣農業經營非常辛苦，學生志工自發幫助農民令人欣慰，發揮創意與專業能實際幫助到農民。

領隊老師徐玉瓊、蔡佩芳表示，志工們活用所學積極推廣銀來伯鳳梨，展現行動力與熱情值得讚許。公廣系一年級楊詠馨認為，能實際發揮所學，得到參與經驗，與學長姐一起幫助小農建立品牌與推廣行銷，大家學習分工合作是難得體驗。