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另類異業結合正夯 台南大廟與電子票證創雙贏

2019-03-24 22:36聯合報 記者謝進盛╱即時報導

寺廟與電子票證另類異業結合；台南市多家「大廟」去年至今紛紛與悠遊卡一卡通合作推出「電子香火」，因強調有「過爐」神明庇佑，信眾反應熱烈，彼此創造「雙贏」，這股熱潮正夯。

台南佳里子龍廟去年1月率先與一卡通票證公司合作，只要信徒前往拜拜添油香168元以上，就可獲電子香火一卡通，首批發行1200張。一卡通經理蘇洋立說，這是公司與南部廟宇首次合作發行電子香火，可說創造雙贏；除能在此添油香，與一般一卡通功能一樣，不論搭乘大眾交通工具、超商小額付款，各縣市政府公共腳踏車等，都可以使用。

不僅子龍廟，有全台王爺總廟之稱的台南北門南鯤鯓代天府，也與統一愛金卡（icash）公司合作，去年12月推出「南鯤鯓代天府-李府千歲 icash2.0」 ，首批2千張，因信眾反應熱烈，一周不到即被熱情信眾搶購一空，也讓廟方嚇一大跳。

而全國太子爺總廟的新營太子宮，去年10月也合作發行太子爺悠遊卡，首波發行5千套，金幣造型的悠遊卡，還搭配太子爺戰甲神衣的保護袋，一亮相就吸引信眾目光，當時悠遊卡公司董座林向愷還親自南下台南，與太子宮執事們一同參拜太子爺，廟方還提撥一定金額贊助廟旁太子國中籃球隊傳為美談。

祭拜保生大帝聞名全台的學甲慈濟宮，今年春節前首次發行保生大帝平安悠遊卡，上面印製「開基保生二大帝」聖像，每張經開基保生二大帝加持，每張喜緣金200元，限量2千張，大年初一起對外發售，近來在網路討論非常高，目前僅剩約100餘張，廟方表示，幾乎都是信眾主動來詢問，宗教影響力，可見一斑。

「時代進步，寺廟也要跟上。」子龍廟主委謝清安說，往年廟方都會製作平安福袋，但因福袋較厚，隨身攜帶不方便，當時廟方改變作法與一卡通公司合作，推出卡片式平安一卡通，印製有「趙聖輔天帝君」圖像，只要到廟裡參拜添油香，領取一卡通後完成「過爐」儀式，隨身攜帶就有保平安效果，首批1200張搶光光，目前正要訂購第二批。

台南佳里子龍廟與一卡通票證公司，合作推出「電子香火」，反應超乎預期。記者謝進盛／...
台南佳里子龍廟與一卡通票證公司，合作推出「電子香火」，反應超乎預期。記者謝進盛／攝影
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台南學甲慈濟宮春節前新推出保生大帝平安悠遊卡爆紅。記者謝進盛／攝影
台南學甲慈濟宮春節前新推出保生大帝平安悠遊卡爆紅。記者謝進盛／攝影
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全台王爺總廟之稱的台南北門南鯤鯓代天府，也與統一愛金卡（icash）公司合作，去...
全台王爺總廟之稱的台南北門南鯤鯓代天府，也與統一愛金卡（icash）公司合作，去年12月推出「南鯤鯓代天府-李府千歲 icash2.0」，掀起搶購熱潮。
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新營太子宮去年10月也合作發行太子爺悠遊卡，首波發行5千套，金幣造型的悠遊卡，還...
新營太子宮去年10月也合作發行太子爺悠遊卡，首波發行5千套，金幣造型的悠遊卡，還搭配太子爺戰甲神衣的保護袋，一亮相就吸引信眾目光。記者謝進盛／攝影
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一卡通悠遊卡福袋

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