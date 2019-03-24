另類異業結合正夯 台南大廟與電子票證創雙贏

2019-03-24 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



寺廟與電子票證另類異業結合；台南市多家「大廟」去年至今紛紛與悠遊卡或一卡通合作推出「電子香火」，因強調有「過爐」神明庇佑，信眾反應熱烈，彼此創造「雙贏」，這股熱潮正夯。

台南佳里子龍廟去年1月率先與一卡通票證公司合作，只要信徒前往拜拜添油香168元以上，就可獲電子香火一卡通，首批發行1200張。一卡通經理蘇洋立說，這是公司與南部廟宇首次合作發行電子香火，可說創造雙贏；除能在此添油香，與一般一卡通功能一樣，不論搭乘大眾交通工具、超商小額付款，各縣市政府公共腳踏車等，都可以使用。

不僅子龍廟，有全台王爺總廟之稱的台南北門南鯤鯓代天府，也與統一愛金卡（icash）公司合作，去年12月推出「南鯤鯓代天府-李府千歲 icash2.0」 ，首批2千張，因信眾反應熱烈，一周不到即被熱情信眾搶購一空，也讓廟方嚇一大跳。

而全國太子爺總廟的新營太子宮，去年10月也合作發行太子爺悠遊卡，首波發行5千套，金幣造型的悠遊卡，還搭配太子爺戰甲神衣的保護袋，一亮相就吸引信眾目光，當時悠遊卡公司董座林向愷還親自南下台南，與太子宮執事們一同參拜太子爺，廟方還提撥一定金額贊助廟旁太子國中籃球隊傳為美談。

祭拜保生大帝聞名全台的學甲慈濟宮，今年春節前首次發行保生大帝平安悠遊卡，上面印製「開基保生二大帝」聖像，每張經開基保生二大帝加持，每張喜緣金200元，限量2千張，大年初一起對外發售，近來在網路討論非常高，目前僅剩約100餘張，廟方表示，幾乎都是信眾主動來詢問，宗教影響力，可見一斑。