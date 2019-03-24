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奇美博物館辦野餐日 8000人響應同歡

2019-03-24 18:52聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

奇美博物館最受歡迎的「湖畔野餐日」今天下午活動熱鬧展開，今年首度規劃的「畫畫寫生」及「戶外導覽」也備受喜愛，共有8000名民眾在美景佳餚的陪襯下，一起度過輕鬆愜意的周日午後。

奇美博物館去年首辦「湖畔野餐日」，引起廣大迴響，今年再度推出活動。館方表示，希望藉此貼近民眾生活，讓博物館成為一個可以看展吸收知識，也可以放鬆、放空的紓壓場域。今年「湖畔野餐日」以「Bossa Nova」為主要音樂風格，營造悠閒、慵懶氛圍，讓生活繁忙的人們暫時緩下腳步。許多民眾精心準備各種美食及野餐道具，呈現自己的野餐時尚，各具特色的風格讓園區處處充滿美學風景。

由於奇美博物館的「奇麗之美－台灣精微寫實藝術大展」日前剛開展，展現奇美藝術獎30年的培育成果，今天的野餐日也特別以「奇美藝術獎」為概念，推出音樂與藝術活動。「寫生課」邀請奇美藝術獎得主陳俊華老師指導，帶領民眾在湖畔揮灑畫筆。音樂表演請奇美獎得主卓家萱、湯發凱等人演出，另提供南藝大「奧干農弦樂四重奏」戶外表演舞台，呼應奇美藝術獎提攜學子的精神。

野餐日另一亮點為首度規劃的「戶外導覽」，由導覽員講解博物館戶外重要景點，包括本館建築、奧林帕斯橋、阿波羅噴泉、鐵修斯戰勝人馬獸雕像等。另集結輕食點心、文創手作的「野餐市集」以及拍照打卡景點，讓民眾野餐之餘也能散步園區。

民眾精心準備野餐道具及美食開心野餐。圖／奇美博物館提供
民眾精心準備野餐道具及美食開心野餐。圖／奇美博物館提供
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奇美博物館今舉辦湖畔野餐日，聚集許多民眾響應參與。圖／奇美博物館提供
奇美博物館今舉辦湖畔野餐日，聚集許多民眾響應參與。圖／奇美博物館提供
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野餐奇美博物館文創

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