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顏純左推反毒 立委當選推驗毒試劑免費贈家長

2019-03-24 16:21聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市前副市長顏純左投入民進黨立委黨內初選，今天應大台南家長協會之邀，發表「家庭教育與反毒政策」專題演講，顏純左表示，遏止毒品，如能進入立法院，將在立法院推動由政府提撥經費購買驗毒試劑免費贈送給家長。

顏純左說，目前政府反毒政策方向為預防、緝毒、戒毒。顏指出，反毒政策最重要的是預防，過去宣導對象以學生為主是不對的，應該以家長為主，教導家長如何發現孩子是否染毒，其次是宣導不宜過於繁，雜，應該簡化讓家長易了解，讓家長站在反毒第一線。

大台南家長協會理事長李偉宏並提出共同支持顏純左推動「永續台灣、無毒家園」連署。顏純左並在現場送參加的家長「驗毒試劑」，顏純左服務處備有「反毒衛教卡」、「驗毒試劑」供民眾免費索取，歡迎有需要的民眾來電服務處（06）6321678。

顏純左表示，反毒是他一生的志業，此次投入台南市第一選區立委初選，提出反毒政策必須從家庭做起，首先將在立法院推動由政府提撥經費購買驗毒試劑免費贈送給家長。

顏純左說，由政府提供合法、有效的驗毒試劑，並推動居家檢測，由家長站在反毒第一線，早日發現即時協助，如此將不會留下前科紀錄，未來如能順利當選立法委員，並將推動立法凡販售或提供毒品供予未成年者服用，不得假釋。以重刑嚇阻販毒者毒害孩子。

台南市前副市長顏純左拚民進黨立委初選，表示全力遏止毒品，如能進入立法院，將推動由...
台南市前副市長顏純左拚民進黨立委初選，表示全力遏止毒品，如能進入立法院，將推動由政府提撥經費購買驗毒試劑免費贈送給家長。圖/顏純左服務處提供
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顏純左立法院毒品

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