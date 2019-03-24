顏純左推反毒 立委當選推驗毒試劑免費贈家長

2019-03-24 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市前副市長顏純左投入民進黨立委黨內初選，今天應大台南家長協會之邀，發表「家庭教育與反毒政策」專題演講，顏純左表示，遏止毒品，如能進入立法院，將在立法院推動由政府提撥經費購買驗毒試劑免費贈送給家長。

顏純左說，目前政府反毒政策方向為預防、緝毒、戒毒。顏指出，反毒政策最重要的是預防，過去宣導對象以學生為主是不對的，應該以家長為主，教導家長如何發現孩子是否染毒，其次是宣導不宜過於繁，雜，應該簡化讓家長易了解，讓家長站在反毒第一線。

大台南家長協會理事長李偉宏並提出共同支持顏純左推動「永續台灣、無毒家園」連署。顏純左並在現場送參加的家長「驗毒試劑」，顏純左服務處備有「反毒衛教卡」、「驗毒試劑」供民眾免費索取，歡迎有需要的民眾來電服務處（06）6321678。

顏純左表示，反毒是他一生的志業，此次投入台南市第一選區立委初選，提出反毒政策必須從家庭做起，首先將在立法院推動由政府提撥經費購買驗毒試劑免費贈送給家長。