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不多談政見改放電影闡述理念 立委葉宜津拚初選很另類

2019-03-24 15:48聯合報 記者謝進盛╱即時報導

民進黨立委葉宜津尋求連任，今下午在新營舉辦首場大型活動，安排電影放映會，特別選播以韓國光州事件為背景改編的歷史劇情片「我只是個計程車司機」， 並與鄉親一同觀賞，藉由影片闡述民主過程，另類拚初選，引起話題。

打出「最實在的老朋友」、「 溪北區建設經費、選民陳情爭取件數第一名認真民代」為口號的葉宜津， 面對黨內初選，將在11區分別舉辦接地氣親民活動，舉辦不同形式感恩系列活動，讓政治更加貼近民情。

葉宜津表示，「向人民致敬」首場感恩系列活動，選在新營糖廠中山堂舉辦電影放映會，就是考量新營區的娛樂性活動較少，地方也沒有電影院，許多新營鄉親跟她反映能爭取電影放映。新營在最巔峰的時候，同時有6家電影院，自己年少時也常去新舞台戲院看電影， 很懷念過去美好的時光，現有機會能和長期支持她的鄉親坐在一起看電影，覺得備感溫暖。

她指出，特別取得「我只是個計程車司機」的公開放映權來新營播放，主要是這部片子是描述韓國民主化過程的寫實電影，以光州事件為背景，描述一個計程車司機如何協助德國記者把人民抗議威權統治的真實畫面，傳遞給全世界。民主爭取往往不是政治明星功勞，都是小市民和無名英雄一點一滴所打拚出來的成果。

葉宜津表示，從政20多年始終提醒自己「不忘初衷」，時刻謹記台灣民主爭取過程所付出的血汗和代價，她6任立委在國會專注問政，為改革站在最前線，被民進黨立院黨團公認是最專業的資深立委，面對初選考驗她會全力以赴，也懇請鄉親電話民調再給予支持。

不多談政見改放電影，立委葉宜津（中）拚初選很另類。圖/葉宜津服務處提供
不多談政見改放電影，立委葉宜津（中）拚初選很另類。圖/葉宜津服務處提供
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電影葉宜津計程車

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