年少原貪杯整天醉茫茫 震災後感嘆生命無常成捐髓志工

2019-03-24 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



37歲的台南市義消王俊源，18歲開始飲酒，二分之一歲月菸酒不離身，朋友稱他「酒空源」。0206台南強震時，王俊源投入救災，體會到生命無常，下定決心戒菸戒酒，還捐髓助人，現在擔任志工鼓勵大家捐髓，常掛在口中的是「捐髓總比酒駕流血好」

王俊源18歲開始喝酒，19歲抽菸，菸酒不拒的他，幾乎天天醉茫茫，被朋友戲稱「酒空源」的他，個性熱情卻平時話不多，退伍後投入職場，因為熱心公益，利用工作之餘擔任義消，協助消防人員，從事各項災害搶救及緊急救護工作。

2016年2月6日凌晨，突然天搖地動，睡夢中的他被震醒，隨即收到義消救災訊息，起身趕到金龍維冠大樓，現場的一片慘像，至今仍深印腦海。

感嘆人生無常，他當志工愈當愈起勁，希望有限生命能盡量幫助他人，後來決定捐髓，「聽新聞報導說，肺部有造血功能，我怕影響捐髓，下定決心戒菸戒酒」，卻在健康檢查中，發現大腸長了不良息肉，所幸馬上安排手術切除，療養後在志工陪伴下，完成捐周邊血幹細胞。

現在他經常以見證人身分參與骨捐驗血建檔活動，鼓勵大家捐髓，回首二十年歲月，他笑說荒唐可笑，三天兩頭喝酒，直到經歷天災震撼，發現人生無常，真的要把握當下。