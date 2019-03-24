台南新增立委選區 服務處紛紛成立競爭激烈

2019-03-24 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市今年新增立委選區，市議員蔡旺詮爭取積極，在永康設立新的服務處。圖／蔡旺詮提供 分享 facebook

台南市下屆立委選舉確定多一個席次，包括永康、新化與新市成為第4選區，由於是新的選區，有意投入選舉的競爭者相當多，民進黨中表現積極的現任議員蔡旺詮最近在選區內成立服務處，剛巧就在之前與市長黃偉哲競選市長的國民黨籍高思博服務處的對面。

第4選區目前綠營部分包括蔡旺詮、現任議員林宜謹都有意參選，藍營則是現任議員林燕祝表態最積極，但前任議員李坤煌也有意投入；時代力量可能也會在新選區提名。至於之前傳出高思博有意參選，他則表示「大家想太多」，會把服務處放在永康純綷只是湊巧，目前最大的努力目標是協助朱立倫爭取總統提名。

蔡旺詮的選區原本在東區，最近則在永康設立了服務處，擴大服務，他表示，服務處位在永康區復國路73號，除了舉辦多場次的茶餅座談會外，說明參政理念和新新永康區的政策白皮書外，也和原東區服務處的每日均有律師服務功能一樣，永康復國路的周一到五，每日晚上六點半及周六下午四點等均設有律師服務，另於星期四則更增加了會計師諮詢服務，強化服務中小企業的照顧。