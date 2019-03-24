國小生五語聯播登主播台 自己的新聞自己播

2019-03-24 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



在台南南天有線電視協助下，東山吉貝耍國小和南大附小彩虹斑馬志工隊，教導學童當一位小小主播一圓夢想。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供 分享 facebook

台南巿東山區吉貝耍國小和南大附小彩虹斑馬志工隊教導學童當一位小小主播，從實地採訪到撰寫新聞播報稿，皆由學生親手包辦，最後兩校學生相約一起坐上台南南天有線電視主播台播報新聞，小小主播架勢十足。

吉貝耍國小教務組長陳怡儒說，為了增進學生語文的聽說讀寫綜合能力，特地設計「小主播營」課程，指導學生採訪須知和撰寫新聞播報稿的重點，再由學生親自訪問閩南語、客家語及西拉雅語教師後，撰寫成百餘字的新聞播報稿。謝謝南天有線電視提供難得的機會。

吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，這次「小主播營」課程為同課異構的教學模式，同一教學內容，根據兩校學生現有條件和教師自身特點，進行不同教學設計，共使用了國語、閩南語、客家語、西拉雅語及英語等五種語言進行播報新聞，展現出各校平日教學成果。

吉貝耍學生張景雲表示，還好事先編寫訪問題綱，不然一到現場可能會緊張到腦袋一片空白，依照著題綱一題一題訪問，最後不負期待，成功完成任務，自信心提升不少。

吉貝耍學生黃信恩說，真不敢相信真的坐上主播台了，回想從採訪、編輯到寫稿，共花了二個月時間，很辛苦卻很值得。

南大附小則以「茶」為主題課程，訪問台南市老茶行及手搖飲店，二校共同使用由彩虹斑馬志工隊編製的「小主播營」教材，各自發揮創意指導學生坐上主播台。

南大附小學生常乃文說，正對著電視台的攝影機講話是很新奇體驗，回去以後一定要好好把這段錄影儲存起來，當做小學珍貴的回憶。