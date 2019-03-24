吸引青農返鄉 台南農業經營專區成效佳

2019-03-24 10:48 中央社 台南24日電



台南市政府農業局設置2處農業經營專區，近年陸續吸引近50名青年農民投入。專區分別以綠蘆筍、黑豆為核心作物，配合農會以品牌行銷，創造出不錯成績。

台南市農業局自民國102年起，配合行政院農業委員會辦理「推動優良農地整合加值利用計畫」，分別在將軍區、學甲區設置農業經營專區，希望改善耕地面積狹小且零星分散、農業人口外流、農民高齡化、經營規模小等問題。

台南市政府農業局長李朝塘今天受訪時表示，將軍農業經營專區由將軍區農會執行，實施範圍共121公頃，農地利用率至今達95%，核心作物為綠蘆筍，副核心作物為胡蘿蔔。學甲農業經營專區以學甲區農會為經營主體，實施範圍於今年擴大為166公頃，核心作物為黑豆，潛力作物為硬質玉米。

李朝塘表示，將軍區農會設立「紅將軍」綠蘆筍品牌，經過多年努力，已占有市場一席之地，與多家餐飲業者及販售通路合作銷售。學甲區農會於107年將核心作物改為黑豆，除了以農會品牌販售黑豆原料外，並持續開發醬油膏、黑豆醋等黑豆加工產品，增加農產品附加價值。

他說，將軍專區近年陸續吸引青年農民返鄉種植蘆筍，至今共有35名青農。學甲專區由農會推動小地主大專業農政策，也吸引12名青農返鄉投入農作，預計今年度農地利用率可達98%。

李朝塘表示，現在正值台南蘆筍產季，107年第2期黑豆才剛收穫；在地、當季的蔬果雜糧是消費者健康、養生的最佳選擇。