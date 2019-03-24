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阿里山春分草原茶會 今天有日本茶道百人無我茶會

2019-03-24 09:20聯合報 記者謝恩得╱即時報導

遊客到各社區的茶席體驗。圖／阿里山管理處
遊客到各社區的茶席體驗。圖／阿里山管理處
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交通部觀光局阿里山國家風景區管理處23、24日在嘉義縣番路鄉觸口牛埔仔愛情大草原（阿里山公路旁），舉辦阿里山四季茶旅-春分草原茶會，規劃阿里山社區茶席區、太空茶席區、阿里山比賽茶鑑賞區等三大品茗區。

園區的10大社區茶席將家鄉茶環境氛圍、在地生態、社區植栽，布置節氣茶空間，將大阿里山茶區特色風貌縮影在牛埔仔愛情大草原。

今天邀請日本茶道裏千家淡交會海外協會於現場進行茶藝展演，下午將運用百人無我茶會，體驗人人泡茶、人人奉茶、人人喝茶的茶文化。

還有美國、土耳其、印尼、西班牙、巴西等7位國際茶人於太空茶席司茶；比賽茶鑑賞區則有阿里山優質比賽茶聯合展售活動，讓民眾品嘗到來自大阿里山茶區40多款的特色好茶。

另有8個社區共同組成的「阿里山青農創意茶席」的「野餐茶會」，並推出10家跨茶區的特色茶禮盒，聯合打出阿里山青農品牌。

阿里山社區茶席區及比賽茶鑑賞區品茗採各茶席區現場購票劃位方式，1天5場次，每場次40分鐘，每人每席100元，消費滿500元贈1席，活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至臉書「阿里山新印象」查詢。

瑞里社區茶服展演。圖／阿里山管理處
瑞里社區茶服展演。圖／阿里山管理處
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阿里山四季茶旅，今天在阿里山公路旁的觸口大草原舉辦春分茶會。圖／阿里山管理處
阿里山四季茶旅，今天在阿里山公路旁的觸口大草原舉辦春分茶會。圖／阿里山管理處
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遊客品嚐各社區不同美食。圖／阿里山管理處
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太空茶席體驗。圖／阿里山管理處
太空茶席體驗。圖／阿里山管理處
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阿里山

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