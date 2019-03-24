台南推雙語農村輕旅行 邀外籍生體驗「放鴿苓」

2019-03-24 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市政府「英語友善標章計畫」昨推出「嬉遊竹埔」行程，以雙語介紹台南特有的農村鴿笭活動、竹埔社區及柳營酪農區。昨還邀請外籍學生及其接待家庭前來走踏，體驗台灣民俗文化。

「嬉遊竹埔」行程體驗活動由「查畝營文史協會」協助辦理，協會準備農村風味餐、新營阿忠豆菜麵、碗粿以及肉粽等，讓參與者大快朵頤。邀請包含來自印尼、美國、印度、泰國、菲律賓、葡萄牙、墨西哥、克羅埃西亞、祕魯等國家的外籍學學生49人，接待家庭的成員75人，共124人。

鴿笭達人、竹埔前里長魏明傑為外籍學生簡介鴿笭文化。原規劃當場示範放鴿笭、進行鴿笭表演賽，惜天公不作美，改由為外籍學生們示範如何綁鴿笭、介紹鴿笭結構。來自克羅埃西亞的成大交換學生莎拉(Sara)表示，克羅埃西亞也有鳥類競賽活動，但被馴養的鳥類是老鷹，比賽項目是速度跟捕獲的獵物數量，她不曾見過鴿笭，這次初體驗對她來說非常新鮮有趣，也可以感受到文化背景不同的趣味性。

查畝營文史協會理事長劉桂妙說，鹽水、柳營、後壁等地，社區保留不少三合院聚落和農村文化，希望這次與臺南市政第二官方語言專案辦公室（以下簡稱「二官辦」）的合作案，能結合政府與民間的力量，將社區歷史文化、在地產業、農村旅遊整合起來，發展社區經濟，有「錢」景，則能吸引年輕人願意返鄉，一起為農村打拚。

南台科技大學國際事務處王永鵬處長表示，教育部「友善臺灣：境外學生接待家庭計畫」帶領外籍學生觸及臺灣各鄉鎮社區，體驗在地文化，期望將臺灣社區文化推向國際。台南市施放鴿笭的部落數量全台第一，2014年列為台南市定民俗，教育部今年在臺南市政府二官辦的邀請下，首次在活動行程中加入「放鴿笭」民俗活動，不論對外籍學生或接待家庭而言，都是新鮮有趣的經驗。

鹽水區區長呂煌男則大力向各國學生們行銷在地文化，表示鹽水獲選2019年臺灣30大經典小鎮之一，不只有馳名全球的鹽水蜂炮及月津港燈節，亦有傳承超過百年的賽鴿笭，非常值得推向國際。

二官辦表示，目前已完成3條農村輕旅行路線的雙語化，包含以新營和柳營為中心的「藍帶歷史建築－乳牛的故鄉」、圍繞後壁菁寮的「稻田之鄉」以及蘊涵豐富文化與民俗活動的「鹽水歷史文化之旅」，除了介紹私房景點，同時協助周邊商家及民宿提供雙語菜單及型錄。