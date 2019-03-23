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最大車露！203輛露營車今晚齊聚麻豆賞柚花

2019-03-23 20:17聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

3月台南麻豆文旦花開，麻豆與下營區公所今晚合力舉辦「Madou．A贏柚香車露」巡禮，來自全台各地野營夥伴團共集結超過203輛的露營車大約有600位社團粉絲，在台灣首府大學校區齊聚一堂，一起享受麻豆在地限定柚花香，並品嘗麻豆碗粿、下營鵝肉冬粉等在地美食，市長黃偉哲到場歡迎，並推薦多條台南旅遊及美食路線，希望車友們多停留享受台南的熱情。

黃偉哲傍晚以東道主的身分歡迎來自全國各地的車露夥伴到台南，他表示，除了來麻豆體驗柚花香車露，台南還有許多好地方值得大家慢慢遊賞，他建議車露活動結束後要開車往北的朋友，可以去東山區的175咖啡公路喝咖啡賞美景，向南行駛的朋友，則可到府城市區走走看看，例如去安平吃排隊美食、遊人氣景點。

黃偉哲指出，台南麻豆文旦遠近馳名，尤其到了中秋佳節更是供不應求，麻豆區及下營區是最大產區，有超過1千公頃的柚園散布轄區，每到3月是柚花盛開季節，清晨及傍晚時分都會聞到柚花所帶來的清香，小品不脫俗的香味，會讓人難以忘懷。透過這次車露活動，號召來自四面八方的朋友們，在柚花香瀰漫時節悠遊漫步體驗小鎮之美。也希望透過這樣的活動舉辦，讓車露夥伴們進而能喜愛台南，日後能常來車露，希望藉由這次的活動，成功行銷麻豆、下營，帶動地方觀光產業的發展。

麻豆區長孔慶瑤指出，隨著休閒風氣盛行，車露活動也越來越活躍，麻豆除了文旦採收期的文旦市集外，目前的柚花季節，全區瀰漫著陣陣的柚花清香，成為麻豆區獨有的花香環境。這次的車露活動讓眾多野營夥伴們聞得到花香、看得到轄區藝術文化及風俗民情之外，也吃得到地方小吃，讓現場許多夥伴們都覺得參加這次活動值回票價。

麻豆區孔慶瑤區長、下營區姜家彬區長共同召集兩區特色整合會議共識籌辦，「野營夥伴團」平常就會一同邀約到各大知名露營場地露營，互相交流露營經驗。活動召集人風信子表示，這次得知有季節限定的柚花香活動，車友們也想體驗不一樣的露營經驗，兩造一拍即合，經過多次開會討論，並經台灣首府大學大力支持，提供景色優美的校區作為露營場地，3方達成合作共識，野營夥伴也立即號召超過200台露營車，這樣的活動應該在露營界裡最大規模的一次車露活動。

台南麻豆文旦進入開花期。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆文旦進入開花期。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（中）到場歡迎來自全台各地的朋友。圖／麻豆區公所提供
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麻豆區公所安排露營的朋友，前往總爺藝文中心參觀。圖／麻豆區公所提供
麻豆區公所安排露營的朋友，前往總爺藝文中心參觀。圖／麻豆區公所提供
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來自全台各地野營夥伴今晚齊聚台南麻豆車聚。圖／麻豆區公所提供
來自全台各地野營夥伴今晚齊聚台南麻豆車聚。圖／麻豆區公所提供
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招待在地美食麻豆碗粿與下營鵝肉冬粉。記者吳淑玲／攝影
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露營文旦黃偉哲

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