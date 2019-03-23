最大車露！203輛露營車今晚齊聚麻豆賞柚花

2019-03-23 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



3月台南麻豆文旦花開，麻豆與下營區公所今晚合力舉辦「Madou．A贏柚香車露」巡禮，來自全台各地野營夥伴團共集結超過203輛的露營車大約有600位社團粉絲，在台灣首府大學校區齊聚一堂，一起享受麻豆在地限定柚花香，並品嘗麻豆碗粿、下營鵝肉冬粉等在地美食，市長黃偉哲到場歡迎，並推薦多條台南旅遊及美食路線，希望車友們多停留享受台南的熱情。

黃偉哲傍晚以東道主的身分歡迎來自全國各地的車露夥伴到台南，他表示，除了來麻豆體驗柚花香車露，台南還有許多好地方值得大家慢慢遊賞，他建議車露活動結束後要開車往北的朋友，可以去東山區的175咖啡公路喝咖啡賞美景，向南行駛的朋友，則可到府城市區走走看看，例如去安平吃排隊美食、遊人氣景點。

黃偉哲指出，台南麻豆文旦遠近馳名，尤其到了中秋佳節更是供不應求，麻豆區及下營區是最大產區，有超過1千公頃的柚園散布轄區，每到3月是柚花盛開季節，清晨及傍晚時分都會聞到柚花所帶來的清香，小品不脫俗的香味，會讓人難以忘懷。透過這次車露活動，號召來自四面八方的朋友們，在柚花香瀰漫時節悠遊漫步體驗小鎮之美。也希望透過這樣的活動舉辦，讓車露夥伴們進而能喜愛台南，日後能常來車露，希望藉由這次的活動，成功行銷麻豆、下營，帶動地方觀光產業的發展。

麻豆區長孔慶瑤指出，隨著休閒風氣盛行，車露活動也越來越活躍，麻豆除了文旦採收期的文旦市集外，目前的柚花季節，全區瀰漫著陣陣的柚花清香，成為麻豆區獨有的花香環境。這次的車露活動讓眾多野營夥伴們聞得到花香、看得到轄區藝術文化及風俗民情之外，也吃得到地方小吃，讓現場許多夥伴們都覺得參加這次活動值回票價。