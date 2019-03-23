營造職災全國第一 台南勞工局辦職安觀摩

2019-03-23 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市勞工局長王鑫基表示，依據勞保局統計資料顯示，近年來申請職災給付以營造業相關的工會居多，顯示從事營造業勞工是發生職災的高風險群，根據勞動部2017年職業傷害統計出爐，去年各行各業勞工發生職業傷害千人率平均為2.773，但是第一名的營造業職業災害千人率卻達到10.036，是平均值3.6倍，且因職災而死的勞工中，營造業就占28%、1/4以上，被視為風險最高的行業。

王鑫基說，木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品等工會修繕志工夥伴長期以來對於推動「有情有疼心ㄟ厝─弱勢職災家庭房屋修繕計畫」不遺餘力，經常利用假日犧牲自己休假幫助弱勢家庭進行房屋修繕，以期能改善其居住環境。然而，職場工作的安全措施是不可忽視的，希望修繕志工夥伴在幫助別人之時也能做好自我保護，能把今天工地觀摩會獲取的經驗內化為正確的職場安全工作態度，達成降低職業災害發生的機會。

台市政府勞工局與職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，今天在瑞鋒營造有限公司「台南市麻豆工業區市地重劃工程」工務所會議室辦理「職業安全衛生營造工地觀摩會」，會邀請瑞鋒營造以該公司工安實務制度為例，講解「工地安全衛生管理制度」，另由職安署南區職業安全衛生中心講解「人員進場及電氣安全管制」、「CNS4750施工架作業安全」及「護欄及平台式移動梯觀摩」，讓修繕志工夥伴由實體觀摩建立正確的營造作業施工觀念，防止施工過程因不安全的行為發生職業災害。