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營造職災全國第一 台南勞工局辦職安觀摩

2019-03-23 17:52聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市勞工局長王鑫基表示，依據勞保局統計資料顯示，近年來申請職災給付以營造業相關的工會居多，顯示從事營造業勞工是發生職災的高風險群，根據勞動部2017年職業傷害統計出爐，去年各行各業勞工發生職業傷害千人率平均為2.773，但是第一名的營造業職業災害千人率卻達到10.036，是平均值3.6倍，且因職災而死的勞工中，營造業就占28%、1/4以上，被視為風險最高的行業。

王鑫基說，木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品等工會修繕志工夥伴長期以來對於推動「有情有疼心ㄟ厝─弱勢職災家庭房屋修繕計畫」不遺餘力，經常利用假日犧牲自己休假幫助弱勢家庭進行房屋修繕，以期能改善其居住環境。然而，職場工作的安全措施是不可忽視的，希望修繕志工夥伴在幫助別人之時也能做好自我保護，能把今天工地觀摩會獲取的經驗內化為正確的職場安全工作態度，達成降低職業災害發生的機會。

台市政府勞工局與職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，今天在瑞鋒營造有限公司「台南市麻豆工業區市地重劃工程」工務所會議室辦理「職業安全衛生營造工地觀摩會」，會邀請瑞鋒營造以該公司工安實務制度為例，講解「工地安全衛生管理制度」，另由職安署南區職業安全衛生中心講解「人員進場及電氣安全管制」、「CNS4750施工架作業安全」及「護欄及平台式移動梯觀摩」，讓修繕志工夥伴由實體觀摩建立正確的營造作業施工觀念，防止施工過程因不安全的行為發生職業災害。

王鑫基特別感謝市府地政局長陳淑美、瑞鋒營造董事長楊文宋及職安署副署長李柏昌等協助，讓修繕志工夥伴能藉由今天的活動親身體驗並瞭解職業安全衛生之重要性，也特別致贈施工架給參與修繕的各職業工會，獲得修繕志工夥伴熱烈的回響，期許各工會修繕志工夥伴們都能注重職場工作安全，如此才能「平安工作、助人快樂」。

台南市勞工局今天舉辦職安觀摩，提醒營造等修繕工會志工，加強職場安全。圖／勞工局提...
台南市勞工局今天舉辦職安觀摩，提醒營造等修繕工會志工，加強職場安全。圖／勞工局提供
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