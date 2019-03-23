讓愛轉動 嘉市文雅國小校慶滿滿愛

2019-03-23 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市文雅國小今天慶祝11周年校慶，以「用行動改變世界-讓愛轉動」為主軸，學生們慈善義演、親子為愛而走，共募得5萬元，所得善款將捐助慈善機構，實踐「兒童幫助兒童」的想法，嘉義市長黃敏惠被學生的善心感動，帶頭投下愛心捐助券，為孩子們精彩表演加油打氣。

文雅國小校長沈煥東表示，加拿大的雷恩在7歲時就成立的「雷恩的井基金會」是同學們耳熟能詳的學習典範，同學們自然有一股有為者亦若是的勇氣，期望也能以一己之力為他人的生活謀求改善，用行動改變世界！

黃敏惠和小朋友坐在地上，隨著台上的小小藝人們一同舞動，或是上台大跳三角舞，還成功挑戰雙人跳繩，活力滿滿。

今天校慶上，學生們各自表演才藝，包括樂器演奏、話劇、說笑話等，家長們向學校買愛心捐助券獎勵學生，參加弦樂合奏與歌唱等3項節目表演的學生羅婕寧說，有機會透過自己的表演爭取大家的認同並獲得愛心捐助，除了增加自己上台的經驗，也可幫助有需要的人，雖然很累，但是卻累的很有價值。