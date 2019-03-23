深度體驗台南農村 外籍學生鹽水放鴿笭

2019-03-23 18:29 中央社 台南23日電



一群外籍學生今天參訪台南鹽水，體驗傳承百餘年的「放鴿笭」及品嚐美食，當地人對外國遊客來訪也很興奮。

鹽水區以元宵蜂炮聞名，其實早年農閒娛樂的「放鴿笭」也已傳承百餘年，目前台南最常在學甲區、鹽水區一帶看到這項民俗。

「放鴿笭」在新營、鹽水一帶稱為「放粉鳥仔笭」；在學甲等濱海地區則稱為「放紅腳笭」，每年農曆2至4月間進行部落間對抗賽，看哪一方得到的分數高。背著木笭的鴿子往返穿梭，木笭還會發出「嗡嗡」的響聲，是農村農閒時期的熱鬧大事。

這群外籍學生在教育部的安排下，今天受邀體驗鹽水民俗，他們來自印尼、美國、印度、泰國、菲律賓、葡萄牙、墨西哥、克羅埃西亞、祕魯等國家，還有接待家庭也一同參訪，一行人浩浩蕩蕩逾百人。

鹽水歡迎招待外籍學生和接待家庭的不只是「放鴿笭」民俗活動，新營阿忠豆菜麵、碗粿及肉粽等農村風味餐也讓他們吃得津津有味。

外籍學生對如何「放鴿笭」十分好奇，也有人下場動手綁鴿笭；克羅埃西亞的成功大學交換學生莎拉（Sara）說，克羅埃西亞也有鳥類競賽活動，但被馴養的是老鷹，比賽項目是速度和捕獲的獵物數量。

莎拉表示，她不曾見過鴿笭，這次初體驗非常新鮮有趣，也可感受到文化背景不同的趣味性。

外籍學生不只參觀鹽水「放鴿笭」，也到柳營區的駱農區實地看看台灣如何餵養乳牛、擠奶，了解當地的社區文化。

台南市政府打造3條雙語化農村輕旅行路線，包括鹽水區的「鹽水歷史文化之旅」、新營區和柳營區的「藍帶歷史建築－乳牛的故鄉」、及後壁菁寮的「稻田之鄉」；這群外籍學生參訪體驗的正是台南的雙語旅遊路線，市府認為有助於推廣未來國外遊客的深度旅遊。