台江詩歌節三代廟口吟詩 年輕人感動落淚

2019-03-23 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「重回村廟，作夥來讀詩」第二屆台江詩歌節昨晚登場，老中青三代、30多位社大台江分校師生鄉親，齊聚朝皇宮佛祖殿，每個人吟詠自己創作的台江詩詞，從栽仔、做穡調、老長年、刺桐老樹到海風，動人的月琴二胡樂音，在大廟天井迴盪，甚有許姓年輕人從字字句句中推敲，聯想前人如何相互扶持和打拚的歲月，感動落淚。

創作「栽」、「飛虎」兩首台江詩歌的鄭新讚說，希望藉由台江詩歌節，讓台江囝仔與外地人都可以熟識與關心台江的發展，也希望關心台江的朋友，都可以用文學來創作台江詩詞，用咱的母語來寫歌，用歌感謝天地。

北勢國小校長林義順表示，台江詩歌節作品跟台江生活很貼切，這些內容都足以當作台江本土鄉土教材，建議可以在中小學上推動。他說，每一位創作者都很不簡單，傳承在地文化，透過文學創作，讓家鄉更進步，翻轉台江，從青年到阿公阿嬤，透過舉辦詩歌節，讓大家重新認識台江文化。

許姓年輕人說，台江詩歌傳承著在地漢學文化，唸出對前人懷念的歡愉和悲傷，裊裊迴繞在後人的心裡，即便從未遇見該人，也能從詩歌的字字句句中產生共鳴，眼淚不知不覺地就落下。他表示，在台江詩歌節聽到未曾見過的過往生活世界，似乎為現在的我們找到了文化的根。