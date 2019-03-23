力抗鳳梨崩價 她選立委先完售800斤鳳梨捐慈善

2019-03-23 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市前市議員賴惠員，目前是民主進步黨中央評議委員，也有意投入台南市第一選區立委選舉，賴惠員連日來舉辦挺農民義賣活動，今天在學甲慈濟宮除了有來自後壁的台南好米，也加入近來價格受到矚目的台南關廟鳳梨，賴惠員表示，是為了要力抗「鳳梨崩價一斤剩5元」的假新聞，邀請鄉親一起力挺優質的台灣農產品。明天上午10時在東山碧軒寺（東山區東山村218號）還有一場。

賴惠員表示，「挺農民義賣大會」系列活動本周末兩天在學甲、東山舉行，原本預計只協助台南後壁好米的義賣，日前在市場傾聽選民心聲時談到「鳳梨1斤剩5元，甚至還有1斤1元，經由農委會證實是假新聞」的消息時，當下就決定將台南鳳梨加入義賣的活動行列，除了要力抗假新聞外，更要以實際行動協助解決農民的痛苦。

賴惠員說，今天現場鳳梨一顆十塊，每人限購一顆，現場800斤完售，是支持者向關廟鳳梨產地直購，載來義賣，義賣所得全數捐給慈善團體使用；賴惠員提醒，東山的荔枝、龍眼今年因暖冬及外來種生物「荔枝椿象」入侵導致不開花，造成農民損失慘重，農委會也將這些農作物列入災害補助，農民可申請現金救助。

台南市議員許又仁在台南市議會定期大會農業局鳳梨產銷報告後，提出四項建議，

1. 公布優等品價格，幫助售價提升，避免價格混淆！

2.加強內銷市場推動，盛產期透過市府協助，加速拍賣及行銷的順暢！

3.市府應補助農民添購需要的農機！